Feijóo dice ante el PPE que ganará las generales con "contundencia para gobernar de forma incuestionable"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de participar en un acto del Partido Popular Europeo en Barcelona.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar "demasiados años de sainete en política exterior" y de dedicarse a exportar "líos internos" que llevan a España "al ridículo". Sin embargo, se ha mostrado convencido ante el Partido Popular Europeo (PPE) de que su formación ganará las próximas generales. "Las vamos a volver a ganar con la suficiente contundencia para gobernar de forma incuestionable", ha augurado Feijóo, en un momento en que las encuestas que se están publicando recogen un ascenso de Vox.

Durante un encuentro del PPE en Barcelona, donde también ha intervenido la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, Feijóo ha recalcado que España "no es el problema" sino que "el problema es su Gobierno".

Feijóo ha asegurado que si el PP gobierna, España será el socio creíble, estable y pujante que necesita Europa: "Dejaremos de ser un problema para Europa y pasaremos a ser parte de la solución, y este cambio solo puede venir de la alternativa, que es el PP", ha afirmado.

El líder del PP ha añadido que, si se cumplen sus pronósticos, "España trabajará a favor de Europa, de la OTAN, de la libertad, de la prosperidad, de la dignidad de las personas, de la democracia y de todos los europeos".

"España es de fiar aunque su Gobierno no lo sea"

Feijóo ha insistido en que España "es de fiar" aunque su Gobierno "no lo sea". El líder popular ha reprochado a Sánchez, llevar "demasiados años de sainete en política exterior" y de dedicarse a exportar líos internos que "llevan a España al ridículo", ha dicho.

Considera que el Gobierno tiene "demasiados problemas propios" y que España queda fuera de debates en Bruselas sobre el marco financiero plurianual, competitividad, desregulación, política agraria común, cohesión, lucha contra el narcotráfico y Ucrania, entre otros.

"En España no hay lawfair. Lo que hay es un presidente y su entorno, que son noticia a nivel internacional por su corrupción", ha declarado Feijóo. Precisamente a la misma hora el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez por todo el caso si va a juicio.

Además, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez "no tiene mayoría parlamentaria ni social, no aprueba presupuestos y está sometido al chantaje" de sus socios, y le ha acusado textualmente de atacar a jueces y periodistas que investigan sus escándalos.

También ha tachado de "negligente" la gestión del Gobierno y ha afirmado que Sánchez está intentado cambiar el lugar de España en el mundo, y le ha acusado de complicidades con Venezuela por intereses.

"Nos está llevando (el Gobierno) a un aislamiento internacional progresivo y a la desconfianza por parte de nuestros socios", ha subrayado.

"Ni puertas abiertas ni criminalizar a nadie"

Feijóo, ha afirmado este jueves que Europa está viviendo una profunda transformación demográfica y ha defendido las propuestas de su partido en materia migratoria porque plantean "soluciones de sentido común" que "comparten las mayorías sociales" de los países europeos.

"Ni vamos a poner políticas de puertas abiertas ni vamos a criminalizar a nadie. Al revés. Vamos a proponer soluciones de sentido común y que compartan las mayorías sociales de nuestros países", ha afirmado Feijóo, en alusión al PSOE y a Vox.

Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convertir "la irregularidad en la vía más rápida de entrada" y debilitar la cohesión social y la igualdad ante la ley, y ha advertido de que una inmigración mal gestionada es fuente de conflictos, división y precariedad.

Reforzar Frontex

"España debe decidir quién entra y en qué condiciones, sabiendo que la entrada a España da acceso a vuestros países, al espacio Schengen y a la Unión Europea", y ha añadido que la frontera sur de Europa debe contar con más medios y presencia reforzada de Frontex.

La propuesta de los populares pasa por "reforzar los controles, combatir las mafias, garantizar los retornos efectivos, asegurar con los países de origen y tránsito y facilitar la integración a través de un puesto de trabajo".

Seguridad y defensa

Feijóo considera que la UE lidia "con amenazas externas nunca vistas" y ha citado textualmente crímenes de guerra en Ucrania del presidente ruso, Vladimir Putin; campañas de desinformación de autócratas extranjeros, atentados, crimen organizado y guerra híbrida en las fronteras europeas.

"Todo ello tienen un mismo objetivo, destruir nuestro modo de vida europeo", lo que asegura que obliga a invertir más en seguridad y defensa.