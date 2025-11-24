Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y no haya tenido cargos políticos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes que el nuevo fiscal general del Estado que sustituya a Álvaro García Ortiz sea un jurista "de reconocido prestigio" y que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no haya desempeñado cargos políticos en los últimos años.

"Debería cumplir estos requisitos mínimos de solvencia e independencia", ha declarado Feijóo durante su intervención en un acto con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer organizado por el PP en su sede nacional en Madrid.

García Ortiz ha presentado este lunes su renuncia tras ser condenado la semana pasada a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según Feijóo, el Gobierno debería preocuparse ahora de que el nuevo fiscal general sea "un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión" y que no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores, dos compromisos que el PP ha asumido si un día llega al Gobierno, ha recordado.

"¿No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista?", se ha preguntado el líder del PP en un discurso en el que ha afirmado que el Gobierno no tiene tiempo para ocuparse de las mujeres porque está muy ocupado "celebrando" las excarcelaciones de unos y "preparando" las encarcelaciones de otros.