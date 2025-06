Feijóo exige a Sánchez que "se rinda" a la democracia y convoque las elecciones ya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "rinda" ante la democracia y convoque ya elecciones ante una multitud congregada por su partido en la madrileña Plaza de España a la que ha transmitido su convencimiento de que está preparado para relevarle.

"Ríndase a la democracia. Convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie le votó para esto", ha clamado Feijóo en un encendido discurso en el que se ha mostrado dispuesto a "liderar la revolución de la decencia y la libertad" y en el que ha sido aclamado reiteradamente entre gritos de "Sánchez, dimisión".

Feijóo, que ha conseguido llenar la plaza con miles de manifestantes citados contra Sánchez bajo el lema Mafia o democracia, se ha situado en posición de salida para sustituir al presidente: "España está preparada y yo estoy listo. Y solo falta que Sánchez encuentre el coraje para poner urnas y preguntar a los españoles".

El líder del PP ha criticado que el presidente del Gobierno esconderse: “Estamos aquí para que seáis vosotros los que habléis alto y claro frente al presidente que se esconde. Aquí está un país que no lo hace. Frente al Gobierno que nos miente, aquí estamos los españoles que no nos callamos. Y por eso más de 100.000 personas estamos aquí en el mes de junio y con este calor”, ha dicho el líder popular. “España no es un cortijo. No somos siervos de nadie”, ha añadido

La delegación del Gobierno de Madrid ha cifrado entre 45.000 y 50.000 los asistentes a la protesta del PP en la plaza de España y sus aledaños, mientras que Feijóo ha asegurado durante su intervención que 100.000 personas están participando en la protesta.