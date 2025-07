Feijóo: "A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado en su balance del curso político de que el país vive "una crisis institucional porque tiene un presidente sin límite moral" y ha reprochado a Pedro Sánchez no tener la "valentía" de convocar elecciones porque sabe que "perdería": "A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno".

"Cuando nos dijo que estaba dispuesto a gobernar con sin el Parlamento no nos estaba mintiendo", ha añadido, recriminándole el "nivel de degradación" al que, a su juicio, ha llevado a las instituciones. Y es que, a su juicio, "nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del PP y la podredumbre que impregna" todo lo que rodea los socialistas.

"Llegaron al poder, no para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella. España padece una crisis institucional porque tiene a un presidente sin ningún límite moral, que miente sobre todo y que ha construido su proyecto político y vital con presuntos delincuentes corruptos y personas que amañaban primarias con total naturalidad", ha censurado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que cuando "se devuelva la voz a los ciudadanos" estos elegirán "una limpieza total, sanar a nuestro país, luchar contra la corrupción y revertir la degradación". "Frente a un PSOE que da miedo, un PP que da esperanza", ha resumido.

Feijóo ha reprochado al Gobierno la falta de un verdadero balance del curso político y haber ignorado los principales instrumentos a los que a su juicio está obligado por un "mínimo de sentido de democrático": presentar unos presupuestos, celebrar el debate del estado de la nación y convocar elecciones.

"Nadie espera balance de gestión, porque apenas existe; solo se da por sentado que sigan los abusos y las mentiras, unas tras otras, como una gota malaya", ha afirmado antes de cargar contra un presidente del Gobierno que, a su juicio, no tiene "ningún límite moral".

"El sanchismo es machismo"

El líder del PP ha acusado a Sánchez de "abandonar" a las mujeres, "tapar casos de abusos" y "convivir con prostíbulos". "Ha quedado claro que el sanchismo es machismo porque ha conocido, ha permitido y ha tapado casos de abusos que denigran a las mujeres. Sánchez no solo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar sino que su Gobierno pagó prostitutas con dinero público y la prostitución es una constante en todos y cada uno de los casos de corrupción que le rodean", ha asegurado.

En concreto, Feijóo se ha referido a "los audios vergonzosos" entre el ex ministro socialista José Luis Ábalos y el ex asesor político Koldo García, y ha advertido de que "las mujeres no son ni meras cuotas ni meros cuerpos que repartirse".

En este sentido, ha afeado a Sánchez que dé "lecciones sobre la abolición de la prostitución" y sobre "feminismo" cuando está "rodeado de machistas" y cuando, según el líder del PP, el propio presidente del Gobierno "no tiene ningún límite moral".

"Ya cuando el presidente nos evangeliza sobre la igualdad de las mujeres, sobre la lucha en favor del feminismo y coge la bandera del adalid de la abolición de la prostitución, comprenderá que esto ya no puede seguir así", ha remarcado. Por ello, a su juicio, "una de las principales conclusiones de este curso" es "que el Partido Socialista abandonó a las mujeres y por eso las mujeres están abandonando al Partido Socialista".

Por otro lado, Feijóo ha afeado a Sánchez que se erigió como "defensor de los jóvenes" y tras siete años de Gobierno, la juventud "tiene mucho más difícil" hacer "un proyecto de vida, acceder a una vivienda, acceder a un buen puesto de trabajo, emprender y formar una familia".

"Y los insulta pensando que los pueden comprar con bonos y con migajas. Sánchez ha arrebatado la esperanza a una generación de jóvenes en nuestro país", ha añadido.

En materia migratoria, Feijóo ha criticado la cesión de la gestión migratoria a Cataluña con el objetivo de seguir "unas semanas más, unos meses más" y, en cuanto al reparto de menores migrantes no acompañados, ha defendido que las comunidades autónomas del PP han sido "las únicas" que han acogido a estos niños y niñas y ha criticado el planteamiento "falaz" del Gobierno, dejando fuera del reparto al País Vasco y Cataluña.

"Montero no podría volver a Sevilla si firma el cupo"

Además, el presidente del PP ha confiado en poder "parar" el acuerdo de financiación singular pactado entre el Ejecutivo y la Generalitat y ha asegurado que "no es pesimista" porque entiende que si se firma, "la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, no puede volver a Sevilla si firma ese acuerdo. Ni a Sevilla ni a ninguna otra provincia andaluza". Además, ha ironizado al señalar que, tras escuchar el rechazo a esta medida de los presidentes de Castilla-La Mancha y Asturias, los socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón, respectivamente, el "suicidio" del PSOE "no es una prioridad" para ellos.

"El sistema de financiación no es un sistema de territorios, es un sistema de personas, y hemos de pararlo", ha sentenciado. Bajo su punto de vista, ese cupo se basa en un "planteamiento de privilegios absolutamente contradictorio a los principios básicos de la izquierda". "No tiene ningún sentido que una persona que cobre un millón de euros tenga mejor sanidad que una persona que cobre 20.000 euros", ha aducido.

Feijóo ha expresado que un sistema así significa que "los que cobren más tendrán mejor sanidad, mejor educación y mejores políticas sociales" que los que tengan menos.

El ex comisionado de la dana dimite porque "lo han pillado"

Feijóo, además, ha asegurado que el ex comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, José María Ángel, ha dimitido porque "le han pillado cometiendo presuntamente un delito", al tiempo que ha contrapuesto la "indolencia" del Ejecutivo con las víctimas de la catástrofe frente al "compromiso" del PP con la "verdad, reconstrucción y reparación".

"Se ha sabido que el comisionado del Gobierno para la dana falsificó su titulación universitaria, y dimite solo porque le han pillado cometiendo presuntamente un delito", ha valorado Feijóo en una comparecencia desde la sede del partido para hacer balance del curso político.

Feijóo, además, ha planteado que Ángel devuelva los salarios que haya recibido tras el "delito" de falsear un título, y ha pedido a la ministra de Ciencia, Diana Morant, que asuma también su responsabilidad como secretaria general de los socialistas valencianos.

El líder del PP se ha mostrado también favorable a establecer un sistema que coteje los títulos requeridos para un cargo público.

Compromiso con las víctimas de la dana

El presidente del PP ha comenzado su declaración "con un recuerdo a las víctimas de la dana", para las que, según ha censurado, el señor Sánchez "no tuvo ni una palabra hace tres días", en la rueda de prensa que realizó para rendir cuentas de la gestión del Ejecutivo.

"Frente a su indolencia, yo sí quiero renovar el compromiso que él no manifestó. En primer lugar, un compromiso con la verdad; en segundo lugar, un compromiso con la reconstrucción; y en tercer lugar, un compromiso con la recuperación", ha dicho el jefe de la oposición.

Ese "compromiso con la verdad" lo está persiguiendo la Justicia, así como las comisiones de investigación del Senado y las cortes valencianas, ha defendido Feijóo, que ha insistido por otro lado en que las personas afectadas "merecen" la "reconstrucción" de las zonas afectadas.

El líder popular se ha vuelto a comprometer a impulsar el Plan Valencia si llega a la Presidencia del Gobierno, una iniciativa que presentó en enero y compromete 12.000 millones de euros para la reparación de los municipios afectados.

Feijóo, que se reunió este miércoles con dos asociaciones de víctimas de la dana, ha agradecido el clima de "cordialidad" y "la voluntad compartida de avanzar en una mejor respuesta a la catástrofe".

Además, ha subrayado que "reparar a las víctimas es la primera y única prioridad y después la reconstrucción", pero ha especificado que, para hacerlo hay que "saber la verdad de lo que ha ocurrido".

"Queremos saber la verdad de todo lo que ha ocurrido y quiénes son, en su caso, los responsables de estas muertes que, en algunos casos, en mi opinión, se podrían haber evitado, al menos, en un número no menor", ha admitido.