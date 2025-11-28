Feijóo pide a los empresarios catalanes que reclamen a Junts apoyar una moción de censura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclama a los empresarios catalanes que presionen a Junts para que apoyen una moción de censura.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes ante Foment del Treball los votos de "los suyos" para que prospere una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un acto de la patronal catalana encabezado por su presidente, Josep Sánchez Llibre, el líder popular ha subrayado textualmente que no le "faltan ganas" para presentar la moción, sino "votos de los suyos" necesarios para hacerlo.

"En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que esta siguiendo el Gobierno", ha dicho ante los empresarios.

Feijóo ha destacado que Ábalos fue "el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE", por lo que "el 'sanchismo' ha entrado en prisión".

Eso significa, a su juicio, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha quedado "inhabilitado" por el caso Koldo.

Según el líder del PP, "quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen mucho que compartir y mucho que callar".

Este "calvario judicial" del Gobierno se suma, ha dicho, a una "precariedad parlamentaria total", que impide a Sánchez aprobar presupuestos.

Dirigiéndose a los empresarios presentes en el auditorio, se ha mostrado convencido de que "en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts" y quizá algunas a ERC.

"Me faltan votos de los suyos", ha apuntado Feijóo, antes de añadir: "A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos".

Feijóo ha reconocido que hay cosas que no puede ofrecer a esos partidos de quienes necesitaría sus votos para una moción de censura, pero sí se ha mostrado abierto a impulsar "una moción de censura con un único compromiso": convocar unas nuevas elecciones generales para que "todos los ciudadanos de España puedan decidir en las urnas qué Gobierno futuro e inmediato quieren".