Feijóo plantea una ley para actualizar las pensiones en 2026 aunque no haya Presupuestos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que su formación va a presentar una iniciativa en el Congreso para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026, aunque se vuelvan a prorrogar los presupuestos.

Núñez Feijoo ha hecho este anuncio en el acto de clausura del XXX Aniversario de la Unión Europea de Mayores en Ciudad Real, en el que ha reivindicado la importancia del legado de los mayores y ha destacado la aportación de estos a la sociedad y a los jóvenes.

El dirigente popular ha recordado a todos los mayores que "su trabajo no ha terminado" porque hoy los jóvenes necesitan "más ayuda que nunca": "El fracaso que muestran sus condiciones de vida es el fracaso de toda una generación, de todo un país, y nos tenemos que hacer cargo", ha remarcado.

Tras incidir en que los jóvenes están especialmente afectados por la situación económica, Feijóo ha aprovechado para criticar contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque, según ha dicho, ha conseguido "frustrar" en 7 años la "esperanza" y la "prosperidad" de las próximas generaciones.

Por ello, ha pedido a los mayores que se comprometan con los jóvenes: "los mayores no ganan si los jóvenes pierden y viceversa: los jóvenes tampoco ganan si los mayores pierden", ha señalado.

En este contexto, ha advertido de que una sociedad en la que los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, tener hijos o sostener los servicios públicos, termina por empobrecer a todos, y ha añadido que es la primera vez que los jóvenes en España y en Europa viven peor que sus padres.

Feijóo ha concluido este capítulo pidiendo a los mayores que tengan "solidaridad" con los jóvenes actuales para que también puedan tener un futuro de prosperidad como han tenido ellos.