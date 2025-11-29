Feijóo rechaza llegar a la Moncloa con una moción de censura: "Quiero que me elijan los españoles en las urnas"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no quiere ser presidente del Gobierno a través de una moción de censura, sino que lo que quiere es que le elijan los españoles "en las urnas". "Esto es lo que quiero, porque esto es lo que quiere mi país", ha expresado el líder 'popular'.

"Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España. Yo no quiero ser presidente del Gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas", ha aseverado.

En estos términos se ha manifestado el presidente del PP en el marco de su intervención en un acto de partido celebrado en el Fórum Evolución de Burgos, donde se ha referido a la convocatoria este domingo de una concentración en el Templo de Debod de Madrid para protestar contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales.

En este sentido, ha aseverado que la izquierda "no se atreve a salir a la calle" y ha incidido en que los populares no piden nada para el partido, "simplemente" que se les deje votar.

"¿Hay algo más democrático que poder votar?", se ha preguntado el presidente del PP, al tiempo que ha señalado que lo "más saludable" para decidir qué quiere ser España cuando "todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel".