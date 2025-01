Felipe González alerta del abuso de los decretos leyes tras la pandemia

La erosión de los fundamentos de las democracias, el escaso respeto al fondo y a la forma en los estados de derecho, se ha convertido en una de las principales preocupaciones del ex presidente del Gobierno Felipe González, quien ha criticado el abuso de los decretos leyes desde la pandemia por parte de los gobiernos de España, incluidos los autonómicos. Para González, este forma de legislar por parte del Poder Ejecutivo, que no es únicamente español, "deteriora" el funcionamiento de las democracias, tal como están concebidas desde hace ocho décadas. "Sí, estoy preocupado", ha afirmado taxativamente.

En el acto de clausura del VI Foro Guadaliuris celebrado en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, frente a un público de abogados y juristas, al que no han faltado las autoridades locales y autonómicas, el ex presidente del Gobierno ha comentado la actualidad política nacional e internacional, respondiendo a las preguntas del periodista Juan Carlos Blanco. González ha criticado sin paños calientes el llamado decreto ómnibus aprobado esta semana en el Congreso por formar parte de una tendencia nada novedosa y que responde a un ejemplo de mala praxis legislativa: "Cuando me preguntan por el decreto ómnibus respondo que no me preocupan tanto las liebres como los galgos; porque todos los gobiernos, desde la pandemia, aprovechan un decreto ley para cambiar 14, 29, 80 leyes o 800. Y lo estoy viendo en los gobiernos de todas partes, incluido el de mi tierra, y ya no hay una emergencia".

González ha aprovechado el acto para insistir en la necesidad de acuerdos entre los partidos mayoritarios para llevar a cabo políticas fiscales o de vivienda "en serio", una parte de su intervención en la que se ha extendido sobre el papel de las formaciones políticas. A los partidos políticos les ha atribuido la responsabilidad de un fenómeno de polarización "de arriba abajo", algo que ocurre igualmente en el ámbito internacional, y de que frecuentan los discursos "que irritan al otro, más que emocionales". El antiguo mandatario sevillano ha evocado, con visos de advertencia, lo sucedido hace un siglo en Alemania, con la República de Weimar, o Italia. También ha afeado las habituales críticas a las que se somete al Poder Judicial y ha recordado que "la judicialización de la política ha conducido en la politización de la Justicia".

González considera que la dependencia del Gobierno central respecto de Junts no es una cuestión de "política" sino de "dignidad" y ha respondido cuando le han preguntado sobre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "progresista": "Quien más progresa es Puigdemont". González ha repetido una de sus ironías al aludir a las controversias que le achacan con el presidente del Gobierno: "He estado más veces de acuerdo con Sánchez que él consigo mismo. No tengo capacidad de adaptarme a sus cambios de opinión".