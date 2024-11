Felipe VI, a un vecino: "No hagáis caso de todo lo que se publica, hay mucha gente interesada en que haya caos"

El quinto día de la DANA ha estado marcado por la tensión e indignación de decenas de personas en Paiporta, que han recibido con gritos de "fuera" y "asesinos" y con lanzamiento de barro a la comitiva de los Reyes, en la que también estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Carlos Mazón.

Cientos de voluntarios y vecinos han interrumpido las tareas de limpieza de las calles y sótanos al ver llegar a la comitiva con repetidos gritos de "fuera, fuera" y el lanzamiento de barro y lodo, que ha alcanzado a los Reyes y al resto de autoridades.

En un momento dado, al comienzo de la visita y entre gritos de "asesinos", se ha visto caer un palo de escoba o de pala junto a la zona donde se encontraba el presidente Sánchez y, a partir de ese momento, ha sido rodeado por su equipo de seguridad.

Se le ha dejado de ver mientras crecía el tumulto y parte del dispositivo de seguridad abría un paraguas para proteger a la comitiva del barro y piedras que lanzaban los vecinos.

Los voluntarios se han encarado con el Rey y el resto de políticos, y don Felipe y doña Letizia, ya sin paraguas y cada uno por su lado, han detenido el paso para hablar con algunos de los jóvenes que se les acercaban muy alterados, con el propósito de tranquilizarles.

Con la cara manchada de barro, igual que su abrigo, el Monarca, acompañado por momentos por el presidente Mazón, ha seguido avanzando por una de las calles principales de esta localidad y ha dialogado con alguno de los vecinos indignados.

Las imágenes han mostrado la conversación del Rey con la ciudadanía visiblemente afectada. "No hagáis caso de todo lo que se publica porque hay mucha gente interesada en que haya caos", ha dicho el Rey a varias personas después de que acercaran a hablar con él. "He perdido todo, he perdido mi casa. La gente está haciendo cola para una botella de agua. No es normal, algo podréis hacer", han criticado varios vecinos. A mitad de conversación, uno de los jóvenes que se le han acercado se echa a llorar pidiendo consuelo.

La Reina también se ha parado con varias personas mientras seguían los gritos de "fuera, fuera" y algunos insultos dirigidos a todas las autoridades, y al menos un escolta de doña Letizia ha sufrido una herida visible en la frente.