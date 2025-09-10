Gran Fiesta Ochentera
Una concentración de coches clásicos para conmemorar el 40 aniversario del Circuito
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP

Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea de Zaragoza

El monarca ha realizado esta visita en un acto en la capital aragonesa

10 de septiembre 2025 - 11:31

Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
1/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
2/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
3/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
4/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
5/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
6/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
7/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
8/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
9/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
10/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
11/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
12/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
13/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
14/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP
Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea
15/15 Felipe VI visita el European Tactica Airlift Centre para tripulaciones europeas en la Base Aérea / EFE/ EP

También te puede interesar

Lo último

stats