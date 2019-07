La "felonía" de Podemos trunca el cambio en La Rioja

La diputada de Podemos en La Rioja Raquel Romero mantuvo su bloqueo y truncó, con su voto en contra, la investidura en segunda votación de la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno riojano, Concha Andreu, que no logró la mayoría simple del Parlamento regional y calificó de "felonía" lo sucedido en la sesión de investidura.

Andreu contó con 16 votos a favor (15 del PSOE y uno de la diputada de Unidas Podemos por IU, Henar Moreno) y 17 en contra (12 del PP, 4 de Cs y el de Romero, parlamentaria de UP por Podemos). Romero, el martes, también bloqueó que Andreu fuese investida en una primera votación, en la que necesitaba la mayoría absoluta; y las reuniones mantenidas durante las horas previas a la segunda votación entre no fructificaron, dado que los socialistas no aceptaron la petición de la coalición de formar parte del Consejo de Gobierno.

Ahora se abre un plazo de dos meses para que la candidata busque la confianza del Parlamento riojano para una nueva votación y, si no lo consigue, la Cámara se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas.

Patxi López, presente

En su intervención en el Pleno, Andreu aseguró que seguirá intentando lograr la investidura "hasta el límite de nuestras posibilidades", al no contemplar una repetición de las elecciones. Pidió a Romero que le diera su voto afirmativo y que pusieran "de nuevo el reloj a cero, evacuemos a la derecha del poder y comencemos a gobernar", en referencia a que el PP ha gobernado en La Rioja los últimos 24 años.

Andreu recibió el aplauso de los diputados del Grupo Socialista en pie al inicio y al final de su intervención y de una gran parte del público, entre los que figuraba el secretario de área de Política Federal del PSOE, Patxi López.

La intervención de Romero recibió abucheos y protestas de la bancada socialista y de los asistentes como público, quienes le gritaron "fuera, fuera, escucha a tus votantes". La diputada de Podemos lamentó que Andreu decidiera someter su investidura "a la voluntad de Pedro Sánchez y no a la del Parlamento de La Rioja" y recalcó que "el PSOE riojano es una sucursal de Ferraz".

"Han suspendido junio y la reválida de julio, les queda septiembre. Tómense unos días, recapaciten, estudien, dejen el teatro, póngase a trabajar y vengan con los deberes hechos. Eviten unas elecciones, trabajen por La Rioja", recomendó a los socialistas.

Sin embargo, la diputada de IU en La Rioja, Henar Moreno, pidió a la dirección nacional de Podemos que organice una consulta en la comunidad para determinar si "apoyan de verdad" no investir a Andreu. Moreno, que votó a favor de la socialista, afirmó que "es una vergüenza" y lamentó que Romero "no escuche a sus votantes y traicione a las miles de personas que tenían una esperanza por cambiar las políticas en esta comunidad".