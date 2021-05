El fiscal acusa a Isa Serra de actuar de forma "agresiva" y "feroz" contra policías

La Fiscalía ha acusado a la portavoz de Podemos, Isa Serra, de actuar de forma "agresiva" y "feroz" contra varios agentes policiales durante un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés el 31 de enero de 2014. La Fiscalía ha acusado a la portavoz de Podemos, Isa Serra, de actuar de forma "agresiva" y "feroz" contra varios agentes policiales durante un desahucio en el barrio madrileño de Lavapiés el 31 de enero de 2014.

Lo ha hecho durante la vista pública celebrada en el Tribunal Supremo para revisar el recurso de casación que presentó Isa Serra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la condenó a un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad a raíz del intento de frenar aquel desahucio y a 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo.

Insutos a los agentes

El fiscal Carmelo Quintana ha pedido desestimar las alegaciones de la defensa y, por tanto, ratificar la condena contra Serra por "su actitud agresiva", "improperios" y "la forma tan feroz" en que "una joven de 24 años" increpó e insultó a varias agentes.

Ha explicado que "la prueba de cargo es válida y suficiente" para condenar a Serra, que se sustenta en la declaraciones "precisas" de los agentes -cinco la reconocieron sin margen de duda como "la instigadora, la que más increpaba y la que llevaba la voz cantante"- y corroboradas por vídeos y el parte de lesiones.

Ahora bien, en cuanto a los empujones y los objetos contundentes que le atribuye la sentencia a Serra, ha dicho que pedir a los agentes en el juicio que precisaran qué y quien los lanzaba "no es un dato que se les pueda exigir teniendo en cuenta el acoso que estaban siendo sometidos".

El fiscal ha arremetido contra la estrategia de la defensa que "hizo una criba de las fotos que les pudo interesar" -78 de 999- y llevó a "testigos que dieron una versión amable de los hechos".

Y ha recordado a los letrados de Serra que la Audiencia de Madrid ya condenó a las otra siete personas que participaron en los incidentes mediante un sentencia de conformidad en la que admitieron los delitos y, entre otras cosas, haber lanzado todos ellos objetos, por lo que, ha añadido, solo falta que lo admita Serra.

La defensa pide la absolución

Por su parte la defensa ha expuesto unos hechos completamente opuestos a los sostenidos por el fiscal y ha pedido la absolución de la portavoz de Podemos ya que el tribunal "no valoró la prueba de forma racional" y "asumió las vagas e imprecisas declaraciones de los policías" que eran "genéricas y poco específicas".

"No pudieron precisar cuándo (Serra) lanzó esos objetos, dónde y no saben donde estaba", ha señalado el letrado, para quienes los agentes no podían aportar nada que no viniese ya en el atestado.

En cambio, ha destacado las testificales de la defensa que "la excluyen de la participación de cualquier delito" aunque fueron desechados por el tribunal al resultar poco creíbles y que en los vídeos aportados se ve a Serra en "actitud tranquila y pacífica".

Además, ha subrayado que "ningún agente manifiesto que ella propinara empujones ni pudo reconocer qué tipo de objetos lanzó", entre los cuales "había objeto que no son contundentes ni peligrosos, como gorros de lana, fruta, un periódico y bolígrafos."

El Supremo hará pública su sentencia en los próximos días, si bien en caso de ser confirmada la condena no la inhabilitaría para ejercer su cargo sino para unos próximos comicios.