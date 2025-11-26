La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Begoña Gómez y el delegado del Gobierno en Madrid

La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez y el delegado del Gobierno en Madrid.

La Fiscalía se ha adherido a los recursos interpuestos por Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de continuar la causa contra ellos, en el caso de Gómez por cinco presuntos delitos y en el de Martín por dos.

En sendos escritos, el Ministerio Público pide que se estimen los recursos interpuestos por Gómez y Martín contra el auto dictado el pasado 4 de noviembre por Peinado en el que rechazó el sobreseimiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía y continuó la causa contra ambos y contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En ese auto el magistrado imputó a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, por un posible delito de malversación de caudales públicos en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, pero cuando declaró archivó la causa para ella al no apreciar el citado delito.

La Fiscalía secunda los argumentos esgrimidos por el letrado de Begoña Gómez en su recurso para que no se siga la causa contra ella, a no apreciar los delitos perseguidos.

Subraya además "lo extraño" que es que, tras la reciente desimputación de Judit González, el juez mantenga investigado en la causa a Francisco Martín, ya que la situación de ambos es "idéntica".

"Mismo puesto ejercido, misma inexistencia de relación jerárquica o de dependencia, misma ausencia absoluta de elementos incriminatorios que implique conocimiento de nada. Uno imputado, y otro sobreseído libremente" añade sobre Martín.

En el escrito referido al recurso de Francisco Martín la Fiscalía incide en que "no hay, ni ahora ni antes, ninguna resolución judicial individualizadora de los hechos atribuidos al investigado que exteriorice los razonamientos que llevan a acordar y sostener la imputación", y sobre todo una vez archivada la causa para Judit González.

Y pone de manifiesto que lo resuelto por el juez "pasa por alto" que el Tribunal Supremo rechazó la petición del magistrado de investigar al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, por ocupar el mismo puesto que ocuparon Judit González y Francisco Martín.

Por todo ello concluye que resulta "incomprensible mantener la imputación" del actual delegado del Gobierno en Madrid por presunta malversación.