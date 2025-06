La Fiscalía pide prisión sin fianza para Santos Cerdán

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares han pedido el ingreso en prisión provisional sin fianza para el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ha declarado en calidad de imputado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga el caso Koldo.

El responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido el ingreso de Cerdán en prisión provisional, incondicional y sin fianza, al considerar que era "el jefe de la presunta organización criminal". Ha alegado que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, al tiempo que ha ampliado el catálogo de delitos por los que le señala, sumando a los de organización criminal y cohecho el delito fiscal para evitar la prescripción, han precisado las mismas fuentes.

Las acusaciones populares, cuya dirección letrada dirige el PP, también han pedido al instructor que ordene su ingreso en prisión.

Es la primera vez que el Ministerio Público solicita en este procedimiento en el Supremo la privación de libertad para uno de los investigados, algo que hasta la fecha no había hecho ni con el ex ministro Jose Luis Ábalos ni con su ex asesor Koldo García.

Para ellos reclamó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado, que fue lo que luego posteriormente acordó el magistrado instructor.

Cerdán, que ha comparecido durante una hora y media ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, ha guardado silencio ante las preguntas del juez y del fiscal y sólo ha respondido a su abogado, según explican las fuentes. El ex dirigente socialista ha negado cualquier implicación en la adjudicación ilegal de obra pública, ni el cobro de mordidas.

También ha aludido a los audios grabados por Koldo entre 2019 y 2023, en los que se asienta el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le implica en la presunta trama. Cerdán los ha cuestionado, señalando que están descontextualizados. Además, ha avanzado que presentará un informe pericial sobre los mismos.

Dueño al 45% de Servinabar

Cerdán también se ha referido al contrato privado que la UCO halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento, aportado al Supremo, refleja que en 2016 -un año después de que se iniciara la presunta trama- el ex dirigente socialista compró por 6.000 euros el 45% de Servinabar.

El informe del UCO refleja que esta empresa, en la que Alonso Egurrola figura como administrador único, recibió más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están bajo la lupa del Supremo.

El que fuera número tres del PSOE ha explicado que firmó ese contrato privado porque sopesaba abandonar la política pero su mujer le pidió que siguiera, por lo que le pidió a Alonso Egurrola que lo rompiera. Por eso, ha afirmado, cree que no tiene ninguna validez.

Fuentes de la defensa de Cerdán ya cuestionaron la validez de dicho documento, al reducirlo a "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

Sin embargo, el Consejo General del Notariado ha explicado que los contratos privados no elevados a escritura pública, como sería el caso, surten efectos entre los firmantes, aunque no ante terceros, al tiempo que ha advertido de que suelen buscar la ocultación del verdadero propietario.

Se declara víctima de una cacería política

Fuentes jurídicas indican que ha atribuido su irrupción en esta causa judicial a una supuesta cacería política para perseguir a gobiernos progresistas. En este sentido, ha sostenido que en su contra ha jugado ser uno de los artífices de la investidura de Pedro Sánchez por haber negociado con PNV y EH Bildu. Al hilo, ha apostillado que el siguiente será el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque negoció con Junts.

El ex número tres del PSOE ha llegado poco antes de las 10.00, la hora a la que estaba citado, en medio de una gran expectación mediática. Acompañado de su abogado, Benet Salellas, ha optado por no hacer declaraciones a la prensa.

El magistrado Leopoldo Puente, que ahora debe decidir sobre las medidas cautelares, le llamó a sede judicial tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúa como epicentro de dichas corruptelas, junto al ex ministro de Transportes Ábalos y su ex asesor Koldo García.

El Informe Cerdán

La llegada de Cerdán al caso Koldo tuvo lugar a raíz del informe elaborado por la UCO en base a los audios grabados por Koldo, que reflejan conversaciones entre ellos y Ábalos, así como a partir de los mensajes de Whatsapp que se intercambiaron.

Según los agentes, la presunta trama nació en 2015 en Navarra -área de influencia de Cerdán y Koldo- con éstos como protagonistas y creció a medida que tanto ellos como posteriormente Ábalos fueron ganando relevancia política.

Los investigadores reflejan que el rol de Cerdán en estas supuestas corruptelas fue cambiando. Así, ante el ascenso de Ábalos y Koldo al Ministerio de Transportes, habría menguado quedando como un gestor de "pagos", mientras que tras la caída de éstos habría vuelto a tomar los mandos, según la UCO.

La Guardia Civil sostiene que los contratos de obra pública que se investigan fueron adjudicados a las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque se les adeudarían 450.000 euros. "Voy a ir a por todo", aseguró Cerdán.