La (no) foto de Calviño

La ministra Nadia Calviño lo anunció hace dos meses: no volvería a posar en una foto si era la única mujer en la instantánea. Fue un paso más, dijo que tampoco participaría en un encuentro en el que estuviera sola y rodeada de hombres. Y así lo ha hecho.

Hoy la noticia ha sido que la vicepresidenta primera se ha negado a posar con los particantes en un foro económico en Madrid. Pero foto, haber, ha habido. Y se ha visibilizado que las mujeres siguen en franca minoría, especialmente, cuando toca hablar de economía.

El gesto de la titular de Asuntos Económicos la honra por el simple hecho de ser una promesa cumplida, algo a lo que estamos poco habituados el común de los mortales cuando el gesto viene de un político. Ha llenado minutos de los informativos en tele y radio, titulares en los digitales y seguro que mañana la no foto mancha las páginas de papel. ¿Imaginan que cumple con todo lo que ha dicho sobre el devenir de nuestros dineritos para los próximos meses?

Lo que no tengo tan claro es qué pasaría si fuera un hombre el que se negara a no posar en la foto si no hay mujeres que lo acompañen. A las mujeres se les presupone ese interés porque otras compañeras de profesión o expertas estén también presentes en foros y encuentros. ¿Y un hombre?

Los hay que no llevan bien el protagonismo de las mujeres. Y si no que se lo digan a Pablo Iglesias que no ha perdido la ocasión de marcar territorio desde su poltrona de opinador sobre la crisis de la candidatura a la izquierda de la izquierda en Andalucía.

Se ha atrevido a hablar de “vergüenza” (¿se le ha olvidado lo que pasó en las elecciones de la Comunidad de Madrid?) y ha acusado a su excompañera Yolanda Díaz de “dedazo” (insisto, ¿se le ha olvidado cómo se designo a Díaz como su sucesora en el Gobierno de coalición, sin primarias ni leches?).

La cosa va de gestos y de gestas. Y hay veces que lo primero vale más que lo segundo. Sobre todo si la heroicidad solo la ven unos pocos.