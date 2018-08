El Gobierno exhumará a Franco “para Navidad” pese a las “amenazas”

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afirmó este viernes que el procedimiento para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco podría estar concluido "para Navidades" y que se iban a enviar las notificaciones a las partes implicadas.

El Consejo de Ministros ha incoado el expediente con el que se inicia el procedimiento para la exhumación, reflejado en el decreto ley que aprobó el pasado viernes y que reformará la Ley de la Memoria Histórica.

La incoación supone que, en primer lugar, se notifique a la familia y los interesados que se va a proceder a la exhumación, para que puedan presentar alegaciones. Para ello, dispondrán de 15 días a partir de que los afectados, entre los que están los seis nietos de Franco, se den por notificados.

En la ruede prensa posterior al Consejo de Ministros, Celáa indicó que el burofax que la familia Franco envió al Gobierno, en el que advierte de que cometerá prevaricación si se desentierran los restos del dictador sin su consentimiento, no impedirá que se realice la exhumación.

"Las amenazas no van a cambiar nada la determinación del Gobierno", afirmó Celaá, porque ya se ha tardado "bastante" y la postura expresada por los familiares "no cambia nada". "No puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático para un dictador", agregó.

En cuanto a la conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, precisó que esa es la intención del Gobierno, lo que "puede ser contrastado" con el resto de fuerzas parlamentarias, ya que el decreto, una vez convalidado en el Parlamento, "va a ser tramitado como proyecto de ley" y los grupos podrán interponer enmiendas.

El Gobierno necesita el respaldo de la mayoría de la Cámara para sacar adelante su propuesta y el PP y Ciudadanos ya han expresado sus dudas sobre la conveniencia de poner este asunto en la agenda política, por lo que deberá pactar con el resto de los grupos.

El Movimiento por España había convocado el viernes por la tarde una vigilia en la explanada del Valle de los Caídos en protesta contra la decisión del Gobierno de dar luz verde a la exhumación, pero la Abadía no la autorizó, ya que el lugar "sagrado" está reservado a la "oración, el culto y el recogimiento".

Un manifiesto suscrito por más de 200 políticos e historiadores el pasado marzo contra la reforma de la ley de Memoria Histórica que proponía el PSOE, y que la Fundación Francisco Franco colgó ayer en su página web, suma casi 19.000 firmas en la plataforma Change.org.