Las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos reabren con normalidad 795 días después

Las fronteras entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla han reabierto este martes con normalidad y han sido atravesadas por miles de ciudadanos en ambos sentidos, 795 días después de que el 13 de marzo de 2020 echaran el cierre ante la llegada de la pandemia de covid-19.

Esta pasada medianoche, justo un año después de que unas 12.000 personas entraran en Ceuta en la mayor crisis migratoria de la historia con el país vecino, ocurrida en medio de la fuerte tensión diplomática que generó la acogida en un hospital de Logroño del líder de Frente Polisario, Brahim Gali, ha comenzado la primera fase de la reapertura, que ha permitido cruzar los pasos a los ciudadanos y residentes de la UE y personas autorizadas a circular en el espacio Schengen.

Un total de 3.601 personas y 1.232 vehículos han pasado las fronteras de Ceuta y Melilla en las primeras doce horas desde la apertura esta medianoche, según los datos facilitados por ambas delegaciones del Gobierno, que no han informado de ningún incidente.

Por el paso fronterizo del Tarajal, en Ceuta, han entrado y salido 1.945 personas y 702 vehículos, de forma continua aunque sin aglomeraciones, mientras que por el paso de Beni-Enzar, el más importante de los cuatro que hay en Melilla, han pasado 1.656 personas y 530 vehículos, en ambos casos con mayor tránsito desde España a Marruecos que a la inversa.

El cruce por la frontera se ha hecho con las correspondientes condiciones de uno y otro lado y Efe ha podido comprobar en las primeras horas en la frontera de Ceuta al menos tres rechazos de personas que no pudieron entrar en Marruecos, una de ellas por no tener la ITV de la motocicleta en la que circulaba, otra por no haberse realizado la prueba PCR y la tercera por no tener las tres dosis de las vacunas contra la covid-19.

Una gran alegría a ambos lados de la frontera

En los dos pasos fronterizos se ha vivido un ambiente de gran expectación, sobre todo en los primeros momentos, con cientos de personas como testigos de un momento que muchos han calificado de "histórico".

En Melilla, cuando los agentes de la Policía Nacional han abierto la verja instantes después de la medianoche lo han hecho entre vítores y gritos de alegría que llegaban desde el lado marroquí y, sobre todo, desde la rotonda de la parte española, donde decenas de personas han hecho la cuenta atrás cuando las agujas del reloj se acercaban a la medianoche.

La primera mujer en cruzar la frontera de Ceuta, Fauzía, natural de Marruecos, resumía la singularidad del momento: "Estoy muy contenta porque llevamos dos años sin poder ver a nuestras familias, a pesar de tener papeles no hemos podido cruzar por el cierre y es una gran alegría, algo muy especial", ha dicho a Efe.

"Yo vivo en Ceuta con mi hijo pero tengo toda la familia en Marruecos, muchos están llorando de alegría, hay madres mayores que no han podido ver a sus hijos y el coronavirus ha roto muchas familias", ha declarado.

Absoluta normalidad según el Gobierno

El Gobierno ha asegurado que la reapertura de las fronteras con Marruecos en Ceuta y Melilla se ha producido "con absoluta normalidad", entre otros motivos gracias a que se ha reforzado la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ambas ciudades con 220 nuevos agentes.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho también, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, que "en los últimos años" se ha recuperado un 10 % de los agentes con presencia en Ceuta y Melilla y se ha alcanzado la cifra de más de 1.060 agentes en las dos ciudades autónomas.

Antes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había dicho en una entrevista en televisión que existen los medios personales y materiales "necesarios" para la reapertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos.

Estas declaraciones desde el Gobierno se producían tras las quejas hechas públicas por organizaciones de policías y guardias civiles en cuanto a que la reapertura de los pasos fronterizos con Marruecos no se ha realizado con la suficiente planificación.

Una crítica a la que se ha sumado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha lamentado este martes, durante una visita a Ceuta, que los pasos fronterizos se hayan reabierto parcialmente "sin la planificación" necesaria.

Núñez Feijóo ha abogado además por recuperar la "buena relación" con el país vecino, al ser "una de las más prioritarias" para España.

Después de la primera fase que ha comenzado hoy, a partir del próximo 31 de mayo podrán acceder a España por los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos, así como aquellos que, por caducidad de la tarjeta que les acredita como tales, han obtenido un visado específico para ambas ciudades autónomas.