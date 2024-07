García-Page estalla contra la amnistía: "Junts es el Vox de Cataluña"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido este lunes que la Ley de Amnistía ha surgido "del chantaje" y ha tachado a Junts de extrema derecha, asegurando que "son el Vox de Cataluña". El líder de los socialistas castellanomanchegos también ha puesto en duda que la legislatura estatal dure tres años más.

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que más allá de lo que decida el Tribunal Constitucional, se trata de una norma que surge "del chantaje, de la compraventa, con unas bases discutibles desde el punto de vista moral de los independentistas".

En este punto, ha recalcado que al sacar adelante los indultos en el pasado mandato, el mismo Consejo de Ministros valoró entonces que una amnistía a los afectados sería inconstitucional.

Además, ha apuntado hacia el Tribunal Supremo, que a su juicio "no está innovando" en la aplicación de la ley, toda vez que "no crea una doctrina ad hoc para aplicársela a Carles Puigdemont", lo cual supone "una actitud razonablemente coherente".

El futuro de la legislatura

Sobre la duración de la actual legislatura estatal que mantiene al frente del Ejecutivo al presidente, Pedro Sánchez, el socialista ha puesto en duda que esta llegue hasta 2027. "Creo que no va a llegar al final, pero para ser sincero, no tengo la más mínima idea", ha sentenciado.

Aun así, ha matizado que "cuando más conflicto jurídico, cuanto más en vilo estén -los independentistas-, a lo mejor más posibilidades tiene la legislatura de ir avanzando". Un conflicto que a su juicio no tiene que ver con la promesa de Sánchez sobre la Ley de Amnistía, ya que este se había comprometido a aprobar la norma, "pero no había compromiso de gestionarla después en los tribunales", ya que eso "no se puede comprometer".

"El Gobierno de Sánchez ha cumplido. A partir de ahora, la sartén del mango no la tiene el independentismo", ha abundado al respecto.

Recurso en trámite

García-Page ha confirmado que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad impulsado por su Gobierno ante la ley de amnistía está en trámite y está siendo estudiado por el Consejo Consultivo.

"Tenemos nuestra posición adoptada, me gustaría hacerlo dentro de plazo. Todo el debate de la amnistía entra en una lógica posterior que a mí me lleva a oponerme, independientemente de si es o no inconstitucional", ha abundado.

No a un cupo catalán

García-Page ha rechazado igualmente las intenciones independentistas de gestionar sus propios impuestos al cien por cien al estilo del cupo vasco, apuntando que si bien es cierto que el Estatuto de Cataluña recoge la posibilidad de crear un consorcio participado también por el Estado para gestionar los tributos, no deja de ser "una fórmula metodológica" que no implica en ningún caso que la autonomía sea soberana en el manejo de todo lo recaudado.

Lo contrario "no sería legal ni constitucional", a lo que ha sumado que "la raíz del independentismo es en gran parte económica", toda vez que "no hay problema con la promoción de su cultura".

"Hemos visto mucha demagogia y populismo en Cataluña, como en el Brexit. Su problema es económico, y en un punto, incluso, xenófobo", ha afirmado García-Page en alusión a Junts, "tan de extrema derecha como la otra de España, el Vox de Cataluña".