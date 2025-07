El Gobierno achaca "prácticas mafiosas" a Montoro y reprocha a Feijóo su silencio y augura "más de 20 casos" del PP

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, considera que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro incurrió en "prácticas mafiosas" después de que haya sido imputado por varios delitos de corrupción por beneficiar a empresas desde su cargo.

Además ha reprochado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que guarde silencio y no dé explicaciones mientras el Gobierno socialista, defiende, actuó con "contundencia" ante los casos en sus filas, según ha indicado en declaraciones a los medios en un acto de presentación de ayudas para impulsar la inteligencia artificial en empresas, en Madrid.

Asimismo, ha mostrado su molestia por el hecho de que este caso se lleve investigando durante siete años y en este tiempo no se haya producido ninguna filtración que llevase el caso a los medios de comunicación. "¿Dónde están las filtraciones?, ¿qué ha pasado?, ¿sólo se filtran cuando son de un lado?, ¿nadie sabía nada?", ha lanzado.

Feijóo, sin actos públicos

Para el ministro da "vergüenza" que los 'populares' no hayan dado "ni una sola explicación" ni tampoco hayan expuesto ninguna "justificación". En este sentido reprochan a Feijóo que precisamente este jueves tras el estallido del caso haya despejado su agenda y no participe en ningún acto público.

"¿Hoy dónde está Feijóo?, hoy no tiene rueda de prensa, no tiene declaraciones, no tiene nada que decir", ha recriminado el ministro, que también ha cargado contra el responsable económico del PP, Juan Bravo a quien ha acusado de caer en el "y tú más".

De este modo ha replicado a las declaraciones previas de Bravo, que contrapuso los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE con el de Montoro, señalando que en este último no hay nada de "prostitutas" o "colocación de amigas".

"Lo único que se le ocurre al señor Juan Bravo es el 'y tú más', eso sí, 'y tú más premium' para no dar ni una sola explicación, ni una sola justificación y ni una sola acción", ha añadido el titular para la Transformación Digital.

"Balones fuera"

En la misma línea el ministro ha afeado a los populares que echen "balones fuera" a pesar de "la que ha caído estos meses" en referencia a la continuas críticas lanzadas contra el PSOE por los casos de presunta corrupción que han llevado al exsecretario de Organización Santos Cerdán a prisión preventiva.

En ese sentido, ha defendido que el Gobierno actuó "con contundencia a la mínima" mientras el partido de Feijóo vive sobre una "montaña de corrupción".

Augura más de 20 casos en el PP

López, ha recalcado que la verdad "es muy contundente" en la causa que investiga a Alberto González Amador, novio de la presidenta de al Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha augurado que el PP se enfrentará a "más de 20 casos" a la vuelta de verano.

"Siempre han amparado, siempre ha protegido a los corruptos. Ha sido el sistema de funcionamiento del PP. ¿Dónde están ahora, con todos los gritos que ha dado estos meses?", ha manifestado Óscar López.

Después de que la Fiscalía pida tres años y nueve meses de prisión para la pareja de Ayuso, el ministro ha acusado a la Comunidad de Madrid de haber utilizado "recursos" para la defensa de González Amador en su causa por haber cometido presuntamente dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental.