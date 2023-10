En la larga historia del conflicto entre israelíes y palestinos, es difícil encontrar un crimen que no tenga como pretexto —no diré justificación porque ningún crimen está justificado— otro anterior. Por desgracia, los muchos errores del Reino Unido en la gestión de la descolonización de Palestina han creado un polvorín que, cada cierto tiempo, explota entre las manos de los sufridos habitantes de esa martirizada tierra.Si unos y otros son culpables de que continúe la violencia, ¿quién tiene la razón histórica? Como en todos los debates de este tipo, y a pesar de las pasiones que inevitablemente se despiertan en ambos lados, todo depende de hasta dónde quiera uno remontarse en el pasado. El ISIS, por ejemplo, todavía reclama al-Ándalus alegando que fue arrebatado por la fuerza al califato almohade. Esa es la razón de que la justificación del actual estado de Israel en tierras palestinas no pueda estar basada en discutibles derechos históricos, que solo pueden ser impuestos por la fuerza.

Si dejamos a un lado los antecedentes bíblicos y volamos hasta el siglo pasado, no es difícil reconocer que la partición de Palestina es hija de las deudas políticas del Reino Unido tras la Primera Guerra Mundial y de la mala conciencia de los vencedores de la Segunda. ¿Importa eso 75 años después? No debería. La independencia portuguesa, que nadie cuestiona, no tuvo en su origen otra justificación que la ambición de Teresa, condesa de Portugal y desleal hermanastra de Urraca de León. Es cierto que todo esto ocurrió hace mucho más tiempo, pero no hay nada en la carta de la ONU que otorgue más derechos a los estados más antiguos.

Hoy por hoy, la situación no puede estar más enconada. La carta de la ONU reconoce el derecho a existir que tienen todos los estados miembros —un derecho que Hamás y su mentor, Irán, niegan a Israel— y prohíbe rectificar fronteras por la fuerza, como ha venido haciendo el gobierno israelí desde 1967.

Mientras se impone una solución política que tiene que estar basada en las diversas resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto —lo que, dada la cerrazón de unos y otros, no va a ocurrir mañana— Israel libra con la organización terrorista Hamás una larga guerra. Una guerra que no enfrenta a la luz y la oscuridad —hay buena y mala gente en todas partes— pero, desde el punto de vista militar, si contrapone a la civilización, poderosa pero maniatada por el Derecho Internacional Humanitario y las presiones de la opinión pública, y la barbarie.

El terrorismo no puede justificarse con ninguna causa. Ni siquiera quienes vean en la lucha del pueblo palestino una guerra justa contra la ocupación, o la consideren amparada en el derecho a la legítima defensa, pueden defender el asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños israelíes, o la toma de rehenes civiles. Tampoco pueden justificarse los crímenes de guerra, sean rusos o israelíes, pero sí el derecho a defenderse que muchos en España niegan a Israel. Y es aquí donde podemos advertir la existencia de dobles raseros.

Cuando Europa era la víctima de los crímenes del ISIS –y España también, recuerde el lector el atentado de Barcelona– se creó una coalición internacional alrededor de la operación Inherent Resolve en la que España participó con fuerzas militares desplegadas en Irak. La coalición, que todavía se mantiene, apoyó al ejército iraquí en una campaña militar en la que fue necesario tomar grandes ciudades, como Mosul en Irak y Raqa en Siria, para expulsar de ellas a los terroristas del ISIS que las tenían bajo su dominio. Pocos se quejaron entonces de las víctimas civiles que son inevitables en el combate urbano cuando uno de los dos bandos se refugia detrás de la población.

Sin embargo, ahora que los asesinados –y, además, en mucho mayor número– no son de los nuestros, son muchas, demasiadas, las voces que niegan a Israel el derecho a hacer en Gaza lo que nosotros ayudamos a lograr en Mosul. Pero sepa el lector que no hay nada en los convenios de Ginebra, que tantos citan sin haberlos leído, que prohíba la toma de ciudades cuando se convierten en objetivo de una campaña militar. Como se le ha recordado desde la UE y los EEUU, el Ejército israelí tiene la obligación legal de alcanzar sus objetivos militares con el mínimo daño a la población y a la infraestructura civil. No puede matar a nadie como represalia por lo ocurrido el 7 de octubre ni bloquear la ayuda humanitaria. Tampoco puede atacar blancos al azar, ni emplear armas incapaces de discriminar entre civiles y militares, como la munición de racimo o las bombas no guiadas. Pero los convenios de Ginebra le dan derecho a atacar objetivos militares –y hasta los hospitales lo son si se emplean para combatir al enemigo– aunque haya en ellos civiles voluntarios o forzados.

La condición que impone el Derecho Internacional Humanitario para acciones así es que los daños a los civiles no sean “excesivos en relación con la ventaja militar concreta” que persiga cada ataque. Pero eso es algo tan difícil de valorar que Putin, después de más de 600 días de bombardeos, solo está imputado por deportar niños ucranianos. Y la situación en Gaza es mucho más compleja. Por desgracia –y por voluntad de Hamás– en la ciudad no hay un solo objetivo militar que no esté protegido por mezquitas, escuelas, hospitales o aglomeraciones urbanas.

¿Y que pasa, entonces, con las víctimas palestinas? Se insiste, con mucha razón, en que todas las víctimas valen igual. No debiéramos aceptar doble rasero alguno sobre este extremo. Pero eso no debiera llevarnos a equiparar a los verdugos. Hamás sabía lo que iba a pasar, y lo provocó porque lo deseaba. Israel no. En la Segunda Guerra Mundial murieron millones de civiles, muchos de ellos niños. Tan inocente era entonces un niño alemán como uno ruso u otro francés. Pero de la muerte de todos ellos fue Adolf Hitler el único culpable. Si Israel cumple sus obligaciones con el Derecho Internacional Humanitario –el de verdad, que está a disposición de todos los lectores, y no el que algunos imaginan a la altura de sus deseos– no hay razón alguna para que ahora sea diferente.