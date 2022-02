La guerra en el PP mejor tomarla a guasa

Que iba a ser difícil escapar hoy a la onda expansiva de la bomba del Partido Popular estaba claro. Sobre todo porque Pablo Casado abría su agenda del día dando su versión sobre el Ayusogate y ella no se iba a quedar callada para dar la contrarréplica.

Exacto. Pero no busquen aquí un sesudo análisis más. Me voy a quedar con el extrarradio del caso que es más divertido. Prefiero ser hoy un Zapeando y dejarles el Informe Semanal a otros, dicho con todo el respeto para los dos. Llámenme frívolo y dejen de leer ahora mismo. Si no, pasen y lean.

¿Qué lo del PP no es para frivolizar? Bueno, cómo llamar entonces a que pocas horas después de estallar la guerra en el PP, un mensajero llegue a la sede del Partido Popular con una corona de flores con la frase 'Pablo, siempre te recordaremos'.

Vaya papelón el del mensajero acosado por los periodistas a la salida. "Aquí no se ha muerto nadie", le contestaron dentro de Génova 13, mientras de fondo ya sonaban los mariachis (cómo iban a faltar los mariachis...), junto a los gritos a favor de Díaz Ayuso del centenar de personas congregadas.

Esto es un drama político para el PP y un sainete tremendo también. Los tenemos hasta en la sopa y lo que te rondaré morena. Si hasta en esa cadena de televisión especializada en el salseo y el papel couché le han dedicado minutos de tertulia al reality del momento. Hasta ahí ha llegado la onda expansiva de los garrotazos entre los populares.

Esa es la sensación que me dejó el estudio de Carlos Herrera en la Cope por donde pasaron el presidente y la presidenta, desde primera hora de la mañana, sin solución de continuidad. Un reality. Concretamente pareció el confesionario de la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

Frente a Herrera, ejerciendo de Súper, versiones contrapuestas y partidarios de sus respectivos bandos. Sólo en una cosa coincidieron, desearse lo mejor el uno al otro. Si lo llegan a hacer en persona habría que haber mirado las manos primero para confirmar que no iban armados antes de dejar que se saludaran.

En este corral de comedias también ha aparecido celebrities como Esperanza Aguirre o Cayetana Álvarez de Toledo, ésta última dos veces primero en Sevilla y después en Madrid, para exigir la dimisión de Casado y celebrar congreso nacional, pero ya. Supporters hay en todas partes...

El mundo redes sociales casi mejor no comentarlo. No acabaríamos nunca. El PP es la definición pura y dura de meme. La guasa ahí no tiene fin. Lean El Mundo Today, que hoy pasa por medio serio y todo. Me quedo con un tuit que ahora no logro encontrar, que me perdone el autor: "Qué difícil es encontrar a tu ex por Madrid, y qué fácil a la familia entre los proveedores de la administración pública". Tómenlo con humor.

Sí me he guardado este otro tuit. ¿Aún no se ríen? Pues al mismísimo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, le ha entrado la risa floja tras la pregunta del compañero de EFE relacionada con el tema: "Por la situación en la que puede quedar el Partido Popular ¿no tendrá usted la tentación de convocar elecciones?".

VÍDEO | Sánchez, sobre por si la crisis del PP le llevará a adelantar elecciones pic.twitter.com/a68AiHerV5 — Cadena SER (@La_SER) February 18, 2022

Como argumento de una serie, me parece todo poco creíble. Como sketch, excesivo. Como situación real, inenarrable.