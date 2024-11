Hidalgo afirma que solo vio a Sánchez en un evento y rechaza un trato de favor a Air Europa

El ex CEO de Globalia Javier Hidalgo, en la comisión del caso Koldo en el Senado.

El ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo ha asegurado en el Senado que únicamente coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un evento con más empresarios y ha descartado que hubiera trato de favor en la ayuda pública que recibió Air Europa en pandemia, porque fue "el peor préstamo", "con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa".

Así lo ha expresado este viernes al comparecer en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, en la que se ha negado a responder a las preguntas de los grupos y se ha limitado a exponer unas "aclaraciones" antes de ofrecer a los senadores documentación al respecto que traía en unas carpetas.

"Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente", ha indicado Hidalgo.

Además, ha puntualizado que es "falso" que manifestara ante el juez de la Audiencia Nacional, donde declaró el pasado septiembre como testigo, que no recordara haberse reunido con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "dado que no fue esa la pregunta formulada por las acusaciones".

Hidalgo ha indicado que "la pregunta formulada de forma torticera" en aquella declaración "fue si recordaba con quién estaba el 24 de junio de 2020". "Yo no sé si ustedes, señorías, se acuerdan alguno lo que hizo hace cuatro años. Creo que nadie, ni de la semana pasada", ha esgrimido.

Y ha calificado también de "falso" que afirmase ante el juez que no conocía al exministro de Transportes José Luis Ábalos ni a su asesor Koldo García.

Sobre la ayuda del Gobierno a la aerolínea a finales de 2020 por la pandemia, Hidalgo ha querido precisar que "la operación con SEPI no fue un rescate", sino "un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa".

"Y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas. A 29 de junio" de ese año "en Europa ya se habían concedido 29.000 millones de euros y Globalia, muy significativo, con 10.000 empleados, con 17 aeropuertos, 35 hoteles y 500 puntos de venta, recibió cero euros", ha mencionado.

En desventaja con otras compañías

Ha puesto como ejemplo del "trato desfavorable" que Iberia o Volotea recibieron préstamos ICO con mayor rapidez y "en condiciones infinitamente mejores que las que tuvo Air Europa".

El exCEO de Globalia, propietaria de la aerolínea, ha criticado que tuvieron "el peor de los préstamos concedidos". "Air Europa fue perjudicada gravemente en junio de 2020 al obligarnos a trasladar la operativa a terminales de Barajas que estaban en obras, ya me contarán qué trato de favor hemos recibido, excepto estar desfavorecidos en absolutamente todo", ha añadido.

Ha recalcado que el préstamo a Air Europa fue autorizado por siete departamentos técnicos de la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda, por PwC y Cuatrecasas, "cumpliendo los requisitos establecidos por la Comisión Europea" y "con exigencias añadidas, como la toma de control de la compañía por parte de la SEPI".

"Que yo sepa, ninguna compañía, ni a nadie en este país, se le piden garantías de este tipo. No sé dónde está el trato favor que ustedes están viendo", ha insistido.

Respecto a su relación con el empresario investigado Víctor de Aldama, ha comentado que se limita a dos contratos antes de la pandemia y uno de ellos, el de lograr el cobro de una deuda de Venezuela, "no tuvo éxito y no se generaron pagos de ese contrato".

Y en cuanto al transporte de mascarillas, ha señalado que Air Europa realizó el mismo número de vuelos que otras compañías y facturados a precios muy parecidos o exactamente iguales".

Una carta al PP sin respuesta

Hidalgo ha explicado que Globalia remitió una carta al PP "ofreciendo toda clase de aclaraciones sobre estas circunstancias, sin haber obtenido respuesta hasta ahora".

Y ha negado haber estado "huido": "Siempre he estado disponible y localizable", indicando que fue "citado hace dos días en Los Ángeles sin que se haya cumplido el plazo mínimo legal de tres días".

La comparecencia se ha llevado a cabo después de varios intentos infructuosos de localizar al empresario y que llevaron incluso al presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), a convocarle mediante edicto penal a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tras ello, Hidalgo envió una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, en la que facilitaba su dirección en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y negaba estar huido, asegurando que no había recibido citación oficial para comparecer en la comisión de investigación.

El PP duda de que pueda acogerse a su derecho a no declarar

Hidalgo ha terminado comunicando que se acogía al "derecho a no responder" a las preguntas y, ante ello, el presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP), se ha mostrado sorprendido por la exposición inicial del compareciente porque, según el popular, el letrado le había informado de que quería hacer "otro tipo de declaración" enfocada en manifestar que, como había sido CEO de una compañía, no podía facilitar determinada información.

Posteriormente, el senador del PP Juan José Sanz también ha expresado numerosas críticas por lo que, a su juicio, ha sido un uso "abusivo y desleal" por parte de Hidalgo con su intervención inicial.

Además, ha expresado las "serias dudas" de los 'populares' sobre si los comparecientes que no están imputados pueden acogerse al derecho de no declarar y ha emplazado a la presidencia la Comisión a pedir un informe a los servicios jurídicos y a adoptar las medidas pertinentes.

En esta línea también se ha pronunciado la senadora de Vox Paloma Gómez, quien ha negado que su propósito sea "incomodar" o intentar poner en una "tesitura" al compareciente, sino que lo que busca es "dar respuestas a los ciudadanos" y considera que hubiese sido de "gran ayuda" que respondiese a las preguntas "tal y como está el panorama".

"Está en su derecho de explicar lo que quiera y como quiera. Si quiere me contesta y si no, no, pero aquí estamos todos de buen rollo", ha zanjado la senadora.

Mientras tanto, la senadora socialista María del Lirio Martín ha empleado su intervención para recordar que Hidalgo "no posee condición de investigado" y que fue citado "en calidad de testigo" por la Audiencia Nacional con objeto de "colaborar" con la investigación.

"Señorías del PP, con esta actitud se convierten en auténticos antisistemas porque todas las compañías aéreas fueron rescatadas y ustedes pretenden intoxicar, enturbiar el rescate de las empresas españolas", ha reprochado.