El huido ex 'conseller' Puig tendrá un sueldo de 85.000 euros

La Generalitat ha nombrado al ex conseller huido a Bélgica Lluís Puig director del nuevo Programa para el desarrollo de proyectos culturales de ámbito internacional, un cargo de nueva creación con un sueldo equiparable al de un secretario general: 85.769 euros brutos anuales.

El objetivo de este programa, que está adscrito al departamento de Cultura, es "poner en valor" la cultura catalana en todo el mundo y atraer el interés internacional hacia las empresas culturales catalanas, el tejido asociativo y los valores y la riqueza patrimonial de Cataluña.

En un comunicado, el departamento que dirige Laura Borràs destacó que el ex conseller de Cultura "es una persona con una larga trayectoria y podrá aportar su dilatada experiencia en el ámbito de la gestión cultural".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se reunió ayer por su parte en la cárcel de Lledoners (Barcelona) con los ex consellers presos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, además del diputado de JxCat Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart.

Torra entró a la cárcel poco antes de las 10 de la mañana y mantuvo diversas reuniones hasta el mediodía, cuando salió del centro para comer, y volvió a ingresar para proseguir los encuentros con todos los soberanistas presos.

El presidente catalán, que no convocó a los medios de comunicación, visitará próximamente a la ex consellera Dolors Bassa y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell en la cárcel de Puig de les Basses (Gerona).