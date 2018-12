El independentismo catalán sigue fracturándose

"Me sabe mal por el sacrificio, que la huelga de hambre pueda ser un grito de alarma ante esta situación es muy loable. ERC no lo ha hecho porque ha considerado que no era necesario", ha dicho.

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha rechazado este jueves las protestas previstas por los Comités de Defensa de la República (CDR) para el próximo 21 de diciembre, con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona, puntualizando que "la república no se construye con un pasamontañas " , y sobre la huelga de hambre que protagonizan los presos soberanistas del PDeCAT ha señalado que ERC no la considera "necesaria".

Artadi deja la puerta abierta a una reunión entre Sánchez y Torra

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dejado este miércoles la puerta abierta a la celebración de una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, si puede tener contenido político y no es meramente "protocolaria". En declaraciones a Onda Cero, Artadi ha remarcado que desde la Generalitat no han recibido "ninguna propuesta del Gobierno español" para celebrar esta reunión entre presidentes, "más allá de los mensajes que puedan haber transmitido a través de los medios". "No tenemos propuesta formal ni de la reunión en sí, ni mucho menos sobre el contenido. Por lo tanto, no podemos responder a una invitación que no existe", ha apuntado. Para Artadi, "lo importante" en este caso "sería saber cuál ha de ser el contenido de la reunión" y aclarar si el Gobierno de Sánchez la plantea como "una reunión protocolaria" o bien como "una reunión en la que se deben tratar temas políticos".