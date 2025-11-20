Isabel Díaz Ayuso tras la condena al fiscal: "No se concibe en democracia hacer política delinquiendo"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado hoy, tras conocer el fallo que condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado por revelación de secretos en relación con una causa en al que está investigado su novio, que "hoy el mundo sabe lo que está pasando en España".

En un mensaje colgado en la red social X en español y en inglés, la presidenta madrileña explica que "toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular". "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo", continúa el mensaje, que concluye con la frase "hoy el mundo sabe lo que está pasando en España".

Ayuso ha celebrado que un español, en referencia a su pareja que ejercía de acusación contra García Ortiz, haya vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por tener una relación personal con ella, lo que supone un "éxito sin precedentes de la democracia", aseguran fuentes cercanas a la presidenta.

Feijóo lo denomina un "abuso de poder"

De este modo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a lo sucedido prácticamente de forma simultántea a la rueda de prensea que en torno a las seis de la tarde ha celebrado su presidente, Alberto Núñez Feijóo en una comparecencia en directo desde la sede del Partido Popular para volver a hablar lo sucedido. En una declaración sin preguntas, el líder de la oposición exigió de nuevo la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de “abuso de poder” y de “atacar la independencia judicial” por haber respaldado al ya condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Feijóo sostuvo que, tras el fallo del Tribunal Supremo, a Sánchez “con un mínimo de decencia” no le quedaría otra salida que dimitir y convocar elecciones. Sin embargo, se mostró convencido de que el presidente no optará por “esa salida digna”.