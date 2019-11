Jose María Aznar contra Greta Thunberg: "Debería estar en la escuela"

José María Aznar, ex presidente del Gobierno, nunca se acaba de ir del todo del imaginario colectivo. Cada vez que habla, las palabras del que fuera líder del Partido Popular, retumban en España y tienen un gran alcance. Cuando habla, habla y se le oye, como también ocurre con el también ex presidente Felipe Gonzáles. En esta ocasión, el vallisoletano Aznar ha atizado a una de las activistas más de moda en el mundo: la joven sueca Greta Thunberg. El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha criticado al actual Ejecutivo en funciones por facilitarle a la activista sueca Greta Thunberg su viaje a España para asistir a la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (COP25). "Debería estar en la escuela", ha asegurado

En este sentido, Aznar ha tachado la propuesta del Gobierno de "espectáculo". "Yo no creo en ese tipo de política", ha manifestado, criticando que como a la joven "no le gusta viajar en avión", los que puedan "le fleten un barco" para cruzar el Atlántico.

Greta Thunberg había pedido ayuda el pasado viernes a través de sus redes sociales para poder encontrar un "transporte" con el que cruzar el océano Atlántico de nuevo y acudir a la cumbre climática que se celebrará en Madrid, tras la renuncia del Gobierno de Chile a acogerla en el país.

En respuesta, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, le ofreció la ayuda del Gobierno, ya que la joven sueca rechaza el transporte en avión para reducir la huella ecológica.

De esta manera, el ex presidente ha reprobado que en España se organice una cumbre climática cuando no se ha sido "capaz" de celebrar el partido Barcelona-Real Madrid, que ha sido aplazado por los disturbios ocurridos en la capital catalana.

"Será emocionante escuchar a una niña de 16 años... pero no creo que esté en condiciones de decirle al mundo con seriedad lo que tiene que hacer para mejorar las condiciones de vida de los humanos", ha afirmado Aznar.

Thunberg llegó a Nueva York a finales de agosto en un barco especialmente preparado para reducir al mínimo las emisiones contaminantes, después de 15 días de navegación. La activista lamentó no poder visitar países del centro y el sur de América, pero explicó que quiere viajar a Madrid para seguir alertando de la "emergencia climática y ecológica".