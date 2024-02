El juez de 'Tsunami' rechaza de nuevo apartar de la acusación particular a los policías heridos

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el papel de Tsunami Democràtic en los altercados posteriores a la sentencia del procés en 2019 ha rechazado la pretensión de la defensa de uno de los investigados, Oriol Soler, de apartar de la causa a dos de los tres policías personados como acusación particular por las lesiones sufridas en una de las manifestaciones.

En un auto, el magistrado Manuel García Castellón explica que, en su recurso, Soler "aduce, en esencia, que los hechos por los que fueron lesionados los policías nacionales no son objeto del presente procedimiento, y que por lo tanto carecen de legitimación para personarse".

Como respuesta, García Castellón, por "economía procesal" se remite a lo que ya acordó el pasado 24 de enero respecto a otra petición idéntica que presentó otra de las investigadas, Marta Molina, y recuerda a la defensa que si no está conforme puede recurrir ante la Sala de lo Penal en apelación.

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

En ese auto el magistrado indicó que las graves lesiones que sufrieron dos policías en los altercados ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona eran "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Marta Molina alegaba que esos actos no eran imputables a Tsunami sino a los Comités de Defensa de la República (CDR), por lo que no se podían vincular a la causa en la que se personaron los agentes, pero García Castellón señalaba que que este argumento no podía servir para eximir de responsabilidad alguna a Tsunami, "como si la presencia de unos -CDR- desplazase totalmente la responsabilidad de otros".

García Castellón afirmaba en ese auto que Tsunami "no fue un invitado de piedra a las movilizaciones que sacudieron diferentes ciudades de Cataluña, y que tuvieron como uno de sus escenarios más cruentos los hechos que se desencadenaron en la Vía Laietana y en la Plaza Urquinaona de Barcelona".