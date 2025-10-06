El Supremo ordena declarar a Ábalos y Koldo por los nuevos indicios de dinero irregular detectados por la Guardia Civil

El juez del Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo García tras el nuevo informe de la UCO.

El Tribunal Supremo ha citado a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para una nueva declaración los días 15 y 16 de octubre, en el contexto de la investigación sobre "ingresos irregulares y opacos" presuntamente recibidos tanto por el exministro como por su antiguo colaborador, a raíz de las conclusiones del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según el auto del magistrado Leopoldo Puente, las nuevas evidencias recogidas por la UCO refuerzan los indicios de que Ábalos y Koldo 'pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen'. El juez observa «consistentes indicios» de intersección patrimonial, pues Koldo habría asumido pagos de Ábalos que se consideran 'verdaderamente significativos en términos económicos'.

Pagos personales y gastos compartidos bajo sospecha de la UCO

El análisis de los agentes revela que Koldo García afrontó pagos vinculados a Ábalos, como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, remuneraciones para su empleada doméstica, regalos para amistades del entonces ministro, cuotas hipotecarias de inmuebles compartidos, viajes y otros gastos personales, sin evidencia de contraprestaciones que justifiquen estas transferencias.

En palabras del propio juez, los informes indican que 'o bien Koldo García realizaba dichos pagos, en provecho y beneficio de Ábalos y sin contrapartida explícita alguna' o bien, el exministro 'le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo'. Además, destaca como indicio relevante que Ábalos podría haberse beneficiado de fuentes irregulares de ingresos, vinculándolo a 'las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen' en este procedimiento, relacionadas con la adjudicación de contratos públicos.

Origen de los fondos y defensa pública de Ábalos

El informe de la Guardia Civil pone el foco sobre "desembolsos" personales de Ábalos que ascienden a 95.437 euros, entre los que se incluyen pagos a terceros, cuotas a una fundación vinculada y 20.799 euros de gastos personales asociados a una fuente de ingresos no declarada. Los investigadores subrayan que estas operaciones no habrían sido compensadas por vías bancarias convencionales.

Ante estas revelaciones, José Luis Ábalos ha defendido públicamente que todos sus pagos son legales y que "están justificados, y suelen corresponder a liquidaciones de gastos por caja". El exministro ha sostenido que ha presentado "sus correspondientes notas y comprobantes', como 'ha corroborado el PSOE'.