La juez de la dana cita como testigos a Pérez Llorca, al núcleo de Mazón en Presidencia y al dueño del Ventorro

La magistrada de Catarroja que instruye la causa penal de la dana ha acordado recibir declaración como testigos al núcleo del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el área de Presidencia; al síndic del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, y al dueño de El Ventorro, el restaurante en el que comió el 29 de octubre el exjefe del Consell con la periodista Maribel Vilaplana.

Así consta en un auto de este miércoles, contra el que cabe recurso, en el que la magistrada ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, la citación de Pérez Llorca y del núcleo más cercano a Mazón en el Palau.

Se trata del secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; el secretario autonómico del Gabinete del Presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González y la directora general de la Oficina de Prensa, María Teresa Gómez, así como el asesor Josep Lanuza.

La magistrada enmarca estas declaraciones en el hecho de que, en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, "resulta pertinente" el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación" que se siguió en esa reunión.

También considera que son pertinentes las destinadas "a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran" y las destinadas "a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeran los terribles daños personales investigados".

Y recuerda que el auto de 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de Valencia, en el que acordó la citación como testigo de Vilaplana, señalaba que el 'president' ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, con funciones atribuidas por la ley tanto directivas como de coordinación, de forma que puede impartir "instrucciones" a los miembros del Consell.

Ventorro

La magistrada también cita al dueño del restaurante El Ventorro donde comió el expresidente de la Generalitat con Vilaplana, tras la declaración de esta última como testigo esta misma semana, en una comparecencia en la que la periodista manifestó que el propietario del local era la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban.

La instructora, que rechaza la identificación de los escoltas del 'president' "dado que no consta que estuvieran con el president ni que pudieran oír alguna de las llamadas", explica que el dueño de El Ventorro entregó en el local unos documentos a Mazón, que este estuvo firmando y se quedó "a la espera de que se los devolviera", por lo que pudo haber escuchado alguna conversación con Pradas.

Por último, pide a 'elDiario.es' que aporte una copia del documental 'Donde estaba Mazón' ya que considera que "puede abundar igualmente en el proceso de decisión" que llevó a cabo Salomé Pradas para el envío del Es-Alert a la población y su contenido.

Puesta en contexto de las llamadas

La magistrada hace una relación de detalle de las llamadas entre todos los citados como testigos, Mazón y la investigada durante esa tarde. Respecto a la testifical de Pérez Llorca, la magistrada la justifica en que Pradas mantuvo con él varias comunicaciones: a las 18:57, llamada perdida; a las 18:58, llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59, una entrante de 9 segundos. Mazón mantuvo a las 18:57 dos llamadas con su síndic a las 18.57, que deben de "ponerse en contexto" con las que se intercambiaron la exconsellera y Mazón a las 18:16, llamada saliente de siete segundos; a las 18:25 horas, una saliente de 43 segundos y las 18:30 horas, entrante de 33 segundos.

Para la magistrada, los intercambios e intercambios de los tres pueden en el caso de Pérez Llorca "proporcionar información sobre los extremos referidos" en el auto de la Audiencia Provincial y recalca que Pradas atribuye "un vínculo", una "cercanía" del testigo con el presidente valenciano ahora en funciones después de que el pasado lunes renunciara al cargo. "Hasta el punto que en sus contactos telefónicos recibe el nombre de Juanfran Mazón, no Pérez Llorca", indica la jueza.

De igual modo, subraya las comunicaciones que pudo tener la investigada con José Manuel Cuenca, "por la posibilidad de que le informara al mismo del referido proceso de decisión, lo que es una hipótesis perfectamente plausible", de acuerdo con las llamadas entre ambos: a las 12:53 llamada de la ex consellera al secretario autonómico, que fue cancelada por él; una entrante de él a ella a las 13:19 horas y a las 16:48 y 16:56, dos entrantes a Pradas de 35 y 36 segundos cada una.

Según la magistrada, si estos contactos se ponen en en relación con otras llamadas que mantuvieron Pradas y Mazón: tras la llamada cancelada por este último a las 16:29 horas, el jefe del Consell en funciones llamó a la ex consellera a las 17:37 (dos minutos); a las 18:16 (llamada saliente de siete minutos de Pradas a Mazón); a las 18:25, llamada saliente de 43 segundos, y a las 18:30 entrante de 33 segundos. Además de dos que mazón le canceló a las 19:10 y a las 19:36.

En cuanto a la testifical de Francisco González, que Pradas tenía como contacto "Paco González, Prensa Presidencia", lo justifica en que, tras hablar la ex consellera con Mazón durante 43 segundos a las 18:25, le llamó un minuto después, a 18:26, durante un minuto. A continuación, Mazón llama a Pradas a las 18:30 durante 33 segundos y después, hay una llamada entre el president ahora en funciones y su dirctor general a las 18:48.

La investigada y el secretario autonómico de Presidencia mantuvieron llamadas a las 16:11, entrante, de dos minutos de duración; Mazón le canceló una llamada a Pradas a las 16:29. Tras las dos llamadas canceladas por el jefe del Consell, la ex consellera volvió a llamar a Cayetano García a las 19:36 y a las 19:43. El president, tras hablar con Pilar Montes, directora general de la Secretaría del Gabinete del 'president', a las 19:42, llamó a Pradas.

La juez ha citado también la testifical de José Lanuza y María Teresa Gómez, que entraron con Mazón en la sede del Cecopi el 29 de octubre, un acceso que se habría producido a las 20:28. La magistrada señala que, de acuerdo con la testifical de Vilaplana, tras la salida del restaurante El Ventorro a las 18:45, "se habría producido cuanto menos un cuarto de hora más tarde". Por tanto, cree que ambos testigos "podrían haber escuchado alguna conversación" del 'president' con Pradas a las 19:43 y a las 20:10 horas.