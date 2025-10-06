El juez del Supremo rechaza que la Miss Asturias vinculada a Ábalos sea acusación en el caso Koldo

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado que Miss Asturias +30 2017, Claudia Montes, presuntamente contratada en la empresa pública Logirail por "intermediación" del exministro José Luis Ábalos, ejerza la acusación particular en la causa en la que investiga al extitular de Transportes y al exasesor ministerial Koldo García.

En una providencia, el instructor explica que ha adoptado esta decisión porque Montes "no concreta" respecto a "qué hechos concretos de los muy numerosos que constituyen objeto de la causa podría ser considerada como posible víctima o perjudicada".

Cabe recordar que Montes, en su declaración como testigo ante el Supremo, declaró que pidió ayuda a Ábalos para conseguir un trabajo y precisó que fue Koldo García quien realizó las gestiones para su contratación en la empresa pública Logirail. No obstante, negó haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con el exministro.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó en uno de los informes que ha aportado a la causa que Montes "podría haber sido contratada irregularmente" en la empresa vinculada a Transportes por la "influencia" de Ábalos y con "la relevante" colaboración" de García.