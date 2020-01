La Junta Electoral Central ordena inhabilitar a Torra

El Estatuto de Autonomía de Cataluña obliga al presidente de la Generalitat a ser diputado, de forma que la retirada de la credencial de Torra por parte de la JEC supone su inhabilitación como jefe del Govern. La resolución de la JEC contiene seis votos particulares de miembros de este órgano que consideran que la Junta de Barcelona "carecía de competencias" cuando consideró que Torra podría seguir en el cargo porque la sentencia condenatoria no era firme.

Según el acuerdo de la Junta, concurre en Torra "la causa de inelegibilidad sobrevenida" que recoge la ley electoral por haber sido condenado por sentencia no firme el pasado 19 de diciembre. Aquel día, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a año y medio de inhabilitación a Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.

Puigdemont ve la inhabilitación como un 155 sin pasar por el Senado: "Indignante"

El ex presidente de la Generalitat huido Carles Puigdemont ha criticado que la inhabilitación de Torra es como un 155 sin pasar por el Senado: "Indignante, vergonzoso". En un tuit, ha recordado que él fue cesado por el Gobierno a través del 155 y no por el Parlament: "Se han acostumbrado a decidir quien debe ser presidente y quien no".

"Acaban de inhabilitar al presidente Quim Torra. Indignante, vergonzoso. Los dos últimos presidentes de Cataluña han sido cesados por España, no por el Parlament. Se han acostumbrado a decidir quien debe ser presidente y quien no. Basta. Es como el 155, pero sin pasar por el Senado".