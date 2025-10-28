Junts descarta que una reunión entre Puigdemont y Sánchez reconduzca la relación Junts-PSOE

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado este martes que una hipotética reunión entre el líder de Junts, Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconduzca la relación entre los partidos y que la decisión de los posconvergentes se deba a un supuesta subida de Aliança Catalana en las encuestas.

"El tema es que ya no nos los creemos. Es decir, la cesta de incumplimientos, de falta de voluntad, de falta de confianza, que debíamos mejorarla y que esto ha ido a peor, es tan grande que esto no lo resuelve. Nosotros estamos en la fase ya de los hechos. De las palabras ya hemos oído decir tantas y tantísimas", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha responsabilizado al PSOE de incumplir el acuerdo de Bruselas, que era "una ventana de oportunidad", y ha asegurado que los socialistas han incumplido en la confianza, el cumplimiento de acuerdos y los resultados.

Ha señalado que Junts no tiene "voluntad de muleta" del Gobierno y ha instado a Sánchez a reflexionar y a decir cómo entoma su legislatura tras la ruptura.

Ha expresado que cargos del PSOE les han escrito con mensajes por privado "con buenas palabras" y, preguntado por si la decisión se deba a un supuesta subida de Aliança Catalana (AC) en las encuestas, lo ha negado, ya que, por ejemplo, cuando negociaron el traspaso de las competencias de inmigración a Catalunya, AC no tenía representación parlamentaria.

La pregunta a la militacia

Ha avanzado la pregunta que trasladarán a la militancia: "Es si se está de acuerdo o no con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizar el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos y compromisos".

Turull ha evitado este martes especular con una moción de censura instrumental para convocar elecciones y ha dejado en manos del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, un hipotético adelanto electoral: "Debe hacer una reflexión en base a sus condiciones democráticas".

Si hoy Sánchez se sometiese a un nuevo debate de investidura, "no tendría nuestros votos", ha advertido Turull, que ha evitado hablar de una eventual moción de censura con PP y Vox para echar al Gobierno y convocar inmediatamente nuevas elecciones.

Es Pedro Sánchez, ha insistido, "quien debe decir cómo piensa afrontar esta situación", ya que "no tiene mayoría parlamentaria".

La decisión de adelantar las elecciones "depende del presidente del Gobierno", ha recordado Turull, que ha remarcado que "los socialistas han suspendido muchas asignaturas de este acuerdo" de investidura y deben "repetir curso".