Junts no se cree el "giro de 180 grados de Sánchez" y pide que cumpla todo lo pendiente

Junts no ve creíbe "el giro de 180 grados de Sánchez" y le exige que cumpla con lo pactado.

Junts no ve creíble el "giro de 180 grados" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación con el cumplimiento de sus compromisos, y le exige que materialice "todo lo pendiente".

Así lo han señalado fuentes de la formación independentista, después de que Sánchez haya dado un giro en su discurso y haya anunciado un paquete de medidas económicas para tratar de reconstruir puentes con Junts como socio clave de legislatura.

En sendas entrevistas en RAC1 y La 2 Cat, Sánchez ha asumido sus "incumplimientos" en determinados compromisos adquiridos con JxCat y ha movido ficha para remediarlo con medidas concretas, como un real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministro para "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles".

Para Junts, este giro de Sánchez sólo "será creíble cuando haya cumplido todo lo pendiente".

"Hasta entonces seguimos igual. Hechos, y no solo palabras", han reclamado fuentes de la dirección de JxCat consultadas por EFE.