Una legislatura escrita con renglones torcidos

La legislatura se escribe así: EH Bildu salvó con sus votos el decreto de medidas para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Un paquete de 16.000 millones de euros con ayudas directas a distintos sectores que estuvieron a punto de pagar los platos rotos de la crisis desatada por el presunto espionaje del CNI a 66 personas vinculadas al independentismo catalán. "La gente no puede ser quien pague las consecuencias de los graves errores de este Gobierno", dijo la diputada Aizpurua, de Bildu. Fueron necesarios esos votos sumados a los de PSOE, Unidas Podemos, PNV, PDeCAT, BNG, Más País, Teruel Existe, PRC y Nueva Canarias. Se descolgaron ERC y Junts, además del PP.

Este mandato, envenenado y retorcido, está labrando acuerdos por encima de sus posibilidades. Da más frutos de lo que parece y deja más avances tangibles de lo que sugiere esa alambicada necesidad de poner de acuerdo a tirios y troyanos. No es que EH-Bildu sea una formación con un profundo sentido de la institucionalidad. No. Pero le ha funcionado su ideología de izquierdas -ignoramos si algo más- para salvar el paquete de ayudas. Lo que se jugaba fácticamente era bajar el precio de los combustibles, los alquileres, el precio de la factura de la luz, ayudas a los transportistas y ganaderos o el bono social eléctrico a 600.000 familias. Junts no se sabe lo que es, pero ERC, con pedigrí de izquierdas, deberá explicar a sus votantes -que no sólo de una nación nonata vive el hombre- el destrozo que ha estado a punto de causar su negativa a secundar las medidas anticrisis. Aunque también es cierto que en este envite se disputaba algo parecido a una moción de censura bajo cuerda del independentismo contra el presidente, que a estas alturas es un especialista en salvar bolas de partido.

¿PSOE y PP no podían pactar este decreto?

El PP también votó en contra. Pide Feijóo bajadas de impuestos pero a la vez rechaza un decreto que, de manera efectiva, mejora la vida de la gente. Se especula sobre grandes pactos de Estado entre el PSOE y el PP. No hace falta aspirar a tanto, perdida ya la esperanza. Pero podrían empezar por cerrar pactos en materias como ésta. Es imposible creer que ambos partidos son incapaces de acordar un acuerdo que beneficia a la gente porque existan diferencias insalvables. Eso es una tontería. Simplemente, rigen otros principios: el primero, el de no ceder ante la oposición; el segundo, el de al Gobierno ni agua.

Así, lo de Bildu es sólo el epifenómeno de lo sustancial. La realidad vuelve a llevarnos a dos supuestos indeseables: el PSOE dependiendo de una concertación de partidos que van desde los abertzales a los independentistas y el PP en manos de Vox. Y nada parece indicar que vaya a producirse un cambio sustancial en las alianzas o las estrategias para descartar que ésta sea la dinámica de futuro. Sombrío panorama.

Pregunta trampa de la ministra

La ministra de Defensa, juez de probadas convicciones democráticas y muy valorada por el electorado conservador -y muy suya-, incurrió en una trampa cuando retóricamente preguntó en el Congreso: "¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?". La respuesta es obvia, pero interrogarse sobre esos supuestos en sede parlamentaria y cuando hay una crisis abierta con los partidos a los que el PSOE les pide apoyo para sostener la legislatura y sacar adelante sus proyectos no sólo es imprudente porque descarrila la estrategia de su Gobierno de apaciguamiento con ERC, es que además distorsiona el debate de fondo. El asunto no es si un Gobierno tiene derecho a investigar o a espiar a quienes pudieran promover la independencia, desórdenes públicos o mantienen relaciones inconfesables con Rusia. La pregunta es si se hizo debidamente, o sea, con la autorización de los jueces del TS. Y más allá: dando por hecho que así fue, los jueces también tendrán que motivar la autorización para ese espionaje masivo, caso a caso.

O se depura el sistema o salta por los aires

Eso si es que se produjo el espionaje tal cual nos han contado, que aún no hay constatación de nada. Además, el hecho de que se haya sabido que uno de los impulsores de la investigación del grupo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto es el informático Elies Campo, vinculado al independentismo, ha contaminado la credibilidad del mismo. Campo, además, está siendo investigado por la Audiencia Nacional como uno de los responsables del sistema digital del llamado Tsunami democratic, aquella acción de los independentistas que pretendía reventar las costuras institucionales del Estado. Pero lo que no cambia es el fondo de la cuestión: ante la duda y en las comisiones correspondientes tendrá que aclararse este embrollo.

En estos tiempos, velar por el correcto funcionamiento de los sistemas democráticos es una obligación si no queremos que los radicalismos terminen ocupando todo el espacio institucional. Cada renuncia a hacer lo correcto es combustible para quienes quieren hacer saltar el sistema por los aires. El desgaste del sistema ha generado la desconfianza en la democracia y en los partidos tradicionales. Demasiada gente se ha cansado de los discursos panfletarios y sectarios, de la práctica política oportunista, de la manipulación, la demagogia y los discursos de madera. O se prestigia el sistema o se acabará y la bomba de los populismos hace tiempo que no tiene espoleta. Que se aclaren las cosas y se acredite que el sistema funciona regladamente, sin atajos en aras de ningún bien supuestamente superior a la democracia.

La Casa del rey, mejor pero tarde e insuficiente

A Felipe VI no puede reprochársele nada respecto a su voluntad de transparencia y probidad. La renuncia a la herencia de su padre, manchada y bajo sospecha, entre otros gestos, lo acredita. La decisión de esta semana de hacer público su patrimonio es un paso más. Sin embargo, ese paso llega tarde y mal a nuestro país. Otras casas reales tienen regulada esa práctica hace décadas y, en cualquier caso, la información patrimonial sobre el jefe del Estado no debería ser el resultado de un ejercicio de voluntariedad bienintencionada sino un acto de obligada transparencia institucional. De la misma forma que la ley obliga a hacerlo al presidente del Gobierno, a los ministros y diputados, el jefe del Estado no debe estar al margen de la regulación. No por voluntad propia o vocación de apertura y transparencia sino porque la monarquía es el órgano supremo de representación que aúna en su figura la unidad y la permanencia del Estado. Y eso le convierte en una figura, no elegible aunque constitucional y perfectamente democrática, de referencia y, por lo tanto, obligada a los máximos estándares de transparencia.

Control del Tribunal de Cuentas pero a medias

Valorar si los 2,5 millones de patrimonio de Felipe VI es mucho o poco es un ejercicio fútil. Es más transcendente terminar de pulir el funcionamiento de todo lo concerniente a la Corona. El hecho de que por primera vez el Tribunal de Cuentas vaya a fiscalizar a la Casa del Rey como a los demás organismos del Estado pero su informe no se remita al Parlamento es una decisión extraña. La Corona recibe un presupuesto anual de casi nueve millones de euros, al margen de inyecciones directas de distintos ministerios. En realidad, el 85% de ese dinero se destina a personal y gastos corrientes. Pero da igual, si el Congreso no tiene competencias para fiscalizar el presupuesto de la Casa Real debería tenerlas, porque se trata de dinero público, salido del bolsillo de los contribuyentes y, por lo tanto, merecedor de la fiscalización pública. La inviolabilidad del monarca también sigue siendo materia pendiente, como nos ha enseñado el Rey emérito. No tiene sentido que siga gozando de protección absoluta -exento de responsabilidades- en su actos privados tanto en cuanto sea Rey, porque implica que está salvaguardado de cualquier conducta delictiva y eso no hay sociedad democrática que se lo trague.

Con la reforma de la Casa del Rey se avanza -tarde y a trompicones- aunque sólo sea el cumplimiento de una obligación democrática pendiente. Como decía el juez Louis Brandeis, de la Corte suprema de Justicia de Estados Unidos: "La luz del sol es el mejor desinfectante". Y añadimos: sobre todo cuando está nublado.