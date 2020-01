La llegada de migrantes por mar baja a la mitad, pero se duplica en Canarias

El mismo día que Interior publicó su balance anual, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió al ministro, Fernando Grande Marlaska, "medidas suplementarias" para atajar el aumento en el flujo de inmigrantes hacia las islas, entre ellas, agilizar los procesos de devolución a los países de origen. Torres mantuvo ayer un encuentro con Marlaska, quien se ha comprometido a viajar este mes a Canarias para conocer la situación in situ.

Ceuta lanza una llamada de auxilio por los MENA

El Ejecutivo de Ceuta prepara la petición oficial al Gobierno central para que asuma la "situación de emergencia" ante la "entrada masiva" de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), cuya cifra se ha disparado un 70% en los últimos cuatro meses. La declaración oficial que prepara la ciudad autónoma, que preside el popular Juan Vivas, considera "necesario y urgente" enviar una "demanda de socorro" al Gobierno central para que "en el uso de las facultades que le atribuye el artículo 149.1.2ª de la Constitución" y teniendo en cuenta las limitaciones y condicionantes de las ciudades autónomas, "adopte las medidas que sean adecuadas para resolver la situación de grave crisis y de emergencia que, en relación con la problemática de los Menores Extranjeros No Acompañados, sufre nuestra ciudad". El documento, consensuado con el resto de fuerzas políticas en un grupo de trabajo creado para abordar la problemática de los niños migrantes en Ceuta, apuesta por que el fenómeno se considere "propio de la inmigración irregular", que es competencia de la Administración General del Estado y no relativo al área de menores, que sí es competencia de la ciudad autónoma.