El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, hizo su presentación pública como candidato a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), subrayando que, aunque él se considera independentista y republicano, "tan catalán es un independentista como un autonomista, como un federalista".

Rufián celebró su primer acto como alcaldable en el Parque Europa de la localidad acompañado de varios centenares de personas, que escucharon los discursos de varios dirigentes republicanos: del propio Rufián; del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del ex portavoz Joan Tardà.

El alcaldable de ERC por Santa Coloma reivindicó sus orígenes obreros y humildes en este municipio, a la vez que interpeló a los vecinos de la ciudad, al margen de sus orígenes, cultura y lengua, y también de si son o no independentistas. "Hay gente -dijo Rufián- que no se emociona con una estelada, que no se sabe Els Segadors o que no habla en catalán, pero son tan nuestros como nosotros", y quiso hacer una declaración de intenciones.

"Soy independentista y republicano -indicó-, pero con la misma rotundidad digo que ser independentista no nos hace mejores catalanes, y que tan catalán es el independentista como el autonomista, como el federalista".

Según el candidato de ERC, "es de los nuestros" quien comparte "valores como la justicia, la democracia y la libertad", y "da igual la lengua o el apellido".

Rufián pidió, en este sentido, el apoyo de los votantes de otros partidos: "Si eres de Santa Coloma y votas por el PSC puedes votar ERC porque somos tan catalanistas y socialistas como nadie, y si votas por Junts puedes hacerlo por ERC porque somos tan independentistas como nadie, y si votas por Podemos puedes votar por ERC porque somos tan valientes como nadie".

Junqueras afirmó que de la misma forma que en el pasado otros partidos supusieron "representar el sentir general y mayoritario" de la sociedad catalana, "ahora ha llegado la hora de ERC". Él y Tardà coincidieron en reivindicar a ERC como el actual pal de paller (eje central) de la política catalana, tras haber ganado en Cataluña la mayoría de las elecciones celebradas desde 2019. A juicio de Junqueras, "cuando decimos que ERC quiere ser el lugar de encuentro de todos aquellos que aman la justicia, la libertad, la democracia y la república, no tenemos la pretensión de que os parezcáis a nosotros, sino que queremos parecernos a vosotros, la sociedad a la que queremos representar".

A los "nacionalistas e independentistas" que cuestionan la estrategia de ERC, Tardà les indicó que el independentismo sólo ganará si suma apoyos diversos, motivo por el que ha querido enterrar "el sectarismo y el dogmatismo".