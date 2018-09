Miles de personas se manifiestan en Barcelona por la unidad de España

La manifestación fue organizada por José Manuel Opazo, un empresario afincado en Suiza que quiere "frenar la deriva de un Gobierno que ha pasado las líneas rojas de lo que es digno" porque considera que no es digno pactar con quienes "quieren destruir una nación o hacer daño a las personas", según explicó a Efe.

Los participantes, algunos de los cuales lucieron lazos con la bandera española, corearon gritos como "bote, bote, bote, separata el que no bote", llevaban banderas españolas y algunas senyeras. También se oyeron gritos de " Puigdemont a prisión ", "España unida jamás será vencida" o "Fuera los Mossos" y "Viva la Policía Nacional y la Guardia Civil".

La manifestación a favor de la unidad de España la abrió una pancarta con el lema Recuperemos la dignidad y otra con la inscripción No queremos gente así en España. Cataluña 100 % española. Torra 155 prisión.

La Fiscalía mantendrá la rebelión en el escrito de acusación contra los impulsores del 1-O

La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) ultima ya el escrito de acusación provisional que tendrá que presentar ante la Sala de Lo Penal de este órgano una vez se abra juicio contra los miembros del ex Govern de Carles Puigdemont procesados por su implicación en el denominado procés, y mantiene en este documento el delito de rebelión por el que optó en la querella que dio inicio a este procedimiento. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público que señalaron que el cambio en la cúpula de la Fiscalía General, con la llegada de María José Segarra, no ha conllevado nuevas instrucciones para los cuatro fiscales adscritos al caso. Así, las mismas fuentes señalan que Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno previsiblemente mantendrán en su informe que el instrucción realizada por Llarena ha venido a confirmar los extremos incluidos en la querella presentada el pasado 30 de octubre por el ya fallecido José Manuel Maza. En dicha querella se acusaba indiciariamente a un total de 20 personas -ex miembros del Govern encabezados por Carles Puigdemont y de la Mesa del Parlamento de Cataluña- de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por hechos que engloban todo el denominado procés que concluyó con la declaración unilateral de independencia (DUI) y que se remontan a noviembre de 2015.