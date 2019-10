Sigue la función (en funciones)

La separación de poderes suena muy bien, una música melódica con una letra de película de terror de serie B, por lo mala. El mundo de las togas tiene un punto solemne y cualquiera que vaya a un juzgado, como el que va a un hospital, no puede menos que sentirse intimidado. Los políticos nombran a dedo al organo de gobierno de los jueces, a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Que es el que nombra a dedo a todos los jueces del Tribunal Supremo. Y a los presidentes de las Audiencias Provinciales. Y a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos... Para ser juez hay que superar una durísima oposición. Y para llegar a la cúpula, hay que pasar la oposición del gobernante y de la oposición...

En teoría, el presidente del Supremo es elegido por los vocales independientes que conforman el pleno del CGPJ y por mayoría de tres quintos. En la práctica, todo es mucho más prosaico. Aún ni se conocían siquiera todos los nombres de los vocales del CGPJ que se supone que lo elegirían según su propio criterio e independencia, pero Manuel Marchena ya se consideraba de facto en noviembre de 2018 el presidente del órgano de gobierno de la judicatura. Hasta que se filtraron unos mensajes de whatsapp del entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, a los 146 senadores del PP en los que se jactaba de que, gracias al acuerdo con el PSOE para la renovación del CGPJ, Génova se aseguraba el control "por detrás" de la Sala de lo Penal del Supremo. "Ha sido una jugada estupenda, ponemos un presidente excepcional al frente de la Justicia española y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61".

A Marchena le faltó tiempo para presentar su renuncia y la renovación del CGPJ sigue empantanda. Su mandato concluyó el 4 de diciembre de 2018 y la parálisis política augura un bloqueo sine die. Llegar a un acuerdo político para renovar el CGP nunca ha sido tarea fácil y no es la primera vez que (como el Gobierno) trabaja en funciones. El periodo más largo duró cerca de dos años (entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008), ante la incapacidad de populares y socialistas de alcanzar un consenso que pusiera fin a un bloqueo sin precedentes.

Pero el CGPJ confía en Marchena, el presidente del tribunal que condenó por sedición y no por rebelión a los líderes del procés, seguirá cinco años más al frente de la Sala de lo Penal del Supremo por decisión del pleno del Consejo del Poder Judicial, que ha apoyado este miércoles su candidatura -la única presentada- con 19 votos a favor y dos en blanco.

Como miembro de la Sala de lo Penal, Marchena fue ponente también de la condena de Baltasar Garzón Garzon por prevaricación (2012) por grabar a presos de Gürtel hablando con sus abogados en los locutorios de la cárcel.

También fue ponente de la sentencia anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a 11 años de inhabilitación al ex presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y a los ex miembros de la Mesa de la Cámara vasca por desobediencia al no ilegalizar en el 2003 al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.

Unas sentencias, como todas, muy discutibles. La del procés no solo ha concitado la protesta de los independentistas, que han puesto el grito en el cielo por unas condenas que a otros se les quedan más cortas que un crucero por el río Manzanares.

Los más exaltados han inundado de violencia las calles y otros de bilis sus columnas, llegado a propugnar que a Marchena se le mande “a la cárcel”, pues la condena es “cochambrosa” y “basura” (Jiménez Losantos). Otros detectan en ella “leguleya melopea”, “enjuagues” y una “chapuza” (Arcadi Espada). ¿No será, como decía un tal Platón, que "la Justicia es la conveniencia del más fuerte"?

Marchena no es un juez conservador al uso. Es sutil, ambicioso, soberbio, inteligente, autoritario con formas y que es bien mirado tanto desde el PP como desde el PSOE y Podemos.