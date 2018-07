El máster de Casado enfanga el inicio de su liderazgo en el PP

Más información El sucesor de Rajoy pondrá al frente del partido a una mujer e integrará a Santamaría

Poco más de 48 horas de euforia, desde el sábado a mediodía cuando fue elegido nuevo presidente del Partido Popular hasta el lunes por la tarde-noche. Eso ha durado la tranquilidad para Pablo Casado hasta que ha vuelto a irrumpir en la actualidad mediática el famoso máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ya lo obligó en su día al nuevo líder del PP a dar explicaciones con papeles y documentos de todo tipo.

No obstante, la titular del Juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, dictó este lunes una providencia donde afirma que la URJC no dispone de prueba documental que acredite que Casado cursó cuatro asignaturas de su máster que valían 20 créditos. A la URJC "no le consta", asegura la instructora, "ningún documento consistente en los trabajos del señor Casado para ser evaluado en los 20 créditos no convalidados, ni rastro documental que evidencie su aportación en el curso académico 2008-2009 (correo postal, electrónico o de cualquier otro modo)", según adelantó el diario El Independiente.

La juez, que ha recibido ya la confirmación de que Casado es aforado (y, si se le investiga por este caso, tendrá que hacerlo el Tribunal Supremo), ordenó a la URJC que los profesores que tienen que declarar busquen pruebas de la entrega de esos trabajos antes de sus próximas citaciones judiciales. La providencia dictada este lunes insta a que los profesores del máster Enrique Álvarez Conde y Alicia Pérez de los Mozos, también responsables docentes en el año que cursó el máster Cristina Cifuentes, aporten toda la documentación que tengan sobre los trabajos de Casado antes del 2 de agosto.

Precisamente, ese día están citados a comparecer esta profesora y el ex director del Instituto de Derecho Público ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en relación a la pieza separada sobre los estudios de postgrado del nuevo líder del PP.

Por la mañana, antes de que se diera a conocer esta información sobre su trayectoria académica, Casado avanzó en Onda Cero que el PP no respaldará la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de ampliar el margen de déficit, también llamado techo de gasto, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que se debatirá en el Congreso presumiblemente el próximo viernes, y que supone la base para la elaboración de los Presupuestos del Estado de 2019 ya que España no necesita una "expansión presupuestaria". A su juicio, no es el momento de dar más margen de déficit a las administraciones públicas y "hay que ser más responsables que nunca", y explicó que en un entorno económico internacional en el que puede haber una subida de tipos de interés y un enfriamiento del crecimiento económico, estas decisiones pueden "debilitar las perspectivas".

Los nuevos objetivos que plantea el Ejecutivo y que acompañan al techo de gasto de 125.064 millones de euros para 2019, que es un 4,4% superior al de 2018, elevan el objetivo de déficit hasta el 1,8% del PIB en 2019, al 1,1% en 2020 y al 0,4% en 2021 -por encima del 1,3%, el 0,5% y el superávit previsto anteriormente. Esta nueva senda de déficit debe superar la mayoría de votos en el Congreso y en el Senado.

Una de las primeras críticas fue de Susana Díaz. La presidenta de Andalucía lo instó a "no tirarse al monte" y lamentó que Casado "no haya llegado a su despacho de Génova" y amenace a Andalucía con quitarle 350 millones.

Asimismo, Casado adelantó en la Cope que se reunirá con su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, mañana para negociar la posible integración de su equipo, y convocará el próximo jueves en Barcelona el Comité Ejecutivo Nacional del partido.