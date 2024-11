Mazón admite "errores", creará una comisión de investigación y pide otra en el Congreso

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reconocido "errores" en la gestión de la "peor tragedia de nuestra historia reciente" y ha anunciado que el PP propondrá una comisión de investigación en torno a la respuesta dada a la DANA y espera que las Cortes Generales pongan en marcha otra. "Hacemos autocrítica, no voy a eludir ninguna responsabilidad", ha asegurado el presidente valenciano, aunque ha advertido que "se hizo lo mejor que se pudo con la información que se disponía, no contamos con la información suficiente que llegó tarde”. Mazón ha reconocido que se cometieron fallos en la gestión de la dana. “No voy a negar fallos, no es posible hacerlo ni sería útil, implicaría que no hemos aprendido nada ni estamos dispuestos a aprender, por temor al desgaste político o para aprovecharse de él”, ha asegurado. "Los valencianos tienen el derecho de conocer todo lo que ocurrió, la información que se manejó y las decisiones que se tomaron durante el transcurso de una emergencia para la que hoy y ahora debemos buscar una explicación. Necesitamos saber por qué nuestra experiencia previa en este tipo de situaciones y los protocolos afinados que hasta entonces habían funcionado no fueron suficientes para evitar o paliar los terribles daños que hemos sufrido", ha dicho. "Por ese motivo, el grupo parlamentario popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Cortes, con luz y taquígrafos, cuantas cuestiones se han se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente y espero como no puede ser de otra manera que en las Cortes Generales también se cree una comisión de investigación", ha agregado. Mazón ha defendido que "la magnitud de la tragedia marcará un antes y un después, la peor situación de nuestra historia reciente" y que el resultado de la catástrofe "solo es comparable con un escenario bélico". Y ha insistido en que "la monstruosa barrancada superó todos los protocolos” convirtió el barranco del Poyo en apenas unas horas “de ser una rambla seca con 28 metros cúbicos a un monstruo que multiplicaba por cinco el caudal medio del Ebro”. Una crecida "incontrolada que se llevó a cabo el único sensor" de la CHJ en esta rambla. El presidente valenciano ha apuntado a la falta de información como una de los causantes de la tragedia y ha señalado que "es legítimo preguntarse si se vieron sobrepasados" los sistemas de medición de la Confederación Hidrográfica del Júcar y los de la Aemet y por este motivo no se pudieron aplicar unos protocolos que en otras situaciones habían funcionado. "Es legítimo preguntarse si la respuesta a las solicitudes de ayuda y la coordinación entre instituciones fue la adecuada en tiempo y forma ante la gravedad de la situación". Y ha apuntado: "Es legítimo preguntarse si el sistema respondió como creíamos que debía responder. Yo tengo la respuesta: no lo hizo".

Manuel Bruque / Efe