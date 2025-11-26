Mazón insiste en que fue a pie directo del aparcamiento al Palau y no estuvo ilocalizable

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles que se ratifica en que el día de la dana fue desde el aparcamiento al que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana tras comer en El Ventorro "andando directamente al Palau de la Generalitat, sin hacer ninguna parada, sin entrar a ningún otro sitio", y que no estuvo "ilocalizable".

Así lo ha señalado a los medios de comunicación a su llegada al Palau de la Generalitat, donde va a presidir el pleno del Gobierno valenciano, preguntado por la noticia publicada por el periódico Levante-EMV, según la cual la periodista acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau.

"Vuelvo a desmentir que estuviera ilocalizable, vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido", ha señalado Mazón, quien ha insistido: "Vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaran ningún pantallazo" de las inundaciones en la comida, "vuelvo a desmentir que tuve ninguna otra reunión" de negocios, como asegura haber escuchado.

El presidente ha afirmado que desmiente también que ese día estuviera con algún expresident de la Generalitat o que pusiera "como coartada" al presidente de la patronal valenciana CEV porque, según ha dicho, no lo hizo, y ha asegurado que no entiende "tanto interés en algo que nada tiene que ver con la gestión de la emergencia ni con la toma de decisiones".

Ha argumentado que no estuvo "ilocalizable", pues hasta se le "requirió para firmar los documentos urgentes en el restaurante" donde "gran parte" de su equipo sabía que estaba, por lo que no termina de comprender el interés en "un asunto que más parece de 'Sálvame' que de otra cosa".

Sobre su trayecto tras la comida, ha insistido en que fue andando "desde la puerta" del aparcamiento cercano al restaurante al Palau de la Generalitat, "entre otras cosas" porque "no tendría demasiado sentido" ir en coche a "una zona perimetrada donde el acceso está restringido solo para vehículos autorizados y donde más cerca se puede llegar es a la misma calle de la Paz, que es donde está el parking".

Preguntado por la hora en que lo hizo, Mazón ha señalado que siempre ha dicho que no puede precisar "con exactitud" su "minutaje" ni si pudo "salir quince minutos antes o quince minutos después", como dijo el pasado 17 de noviembre en la Comisión de investigación sobre la dana del Congreso de los Diputados.

"Si un notario me dice que salí a las seis y cuarenta le diría: pues puede ser. Y si me dice que salí a las siete y siete minutos, pues le diría también podría ser", ha señalado Mazón, quien preguntado de nuevo a qué hora salió del aparcamiento ha señalado: "No le puedo decir, es que no lo puedo saber".

Respecto a qué hora llegó al Palau de la Generalitat, ha afirmado que tampoco lo puede "decir con precisión", aunque sí sabe que se dice a las ocho de la tarde el día de la dana y a esa hora "estaba saliendo" desde allí al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en L'Eliana, donde estaba reunido el Cecopi.

El president en funciones ha lamentado que sigan saliendo informaciones que, en su opinión, "nada tienen que ver ni con la gestión de la emergencia ni con toma de decisiones ni con decisiones operativas ni con la gestión de la dana", y ha destacado que ya ha desmentido muchas de ellas.