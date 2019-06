El "militante" Espinar planta cara a Iglesias

El ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y ahora militante de base Ramón Espinar ha encendido este lunes una mecha en Podemos al plantar cara a Pablo Iglesias y pedir la convocatoria de una asamblea ciudadana que permita articular una oposición a su proyecto.

En una tribuna en eldiario.es, Ramón Espinar, que dejó todos sus cargos públicos en Podemos en enero por la gestión de la crisis a raíz de la marcha de Íñigo Errejón, ha pedido reconstruir el partido tras los fracasos electorales del 28 de abril y del 26 de mayo y recuperar a los compañeros que se han quedado por el camino.

Esta petición de Asamblea Ciudadana -un Vistalegre III- busca que pueda plantearse una alternativa a la dirección actual de Pablo Iglesias e Irene Montero, según afirman fuentes del entorno de Ramón Espinar, que también precisan que con el llamamiento no busca postularse para dirigir la organización.

Según estas fuentes, Ramón Espinar aspira a que Podemos recupere a las bases y los dirigentes que han abandonado la formación por el enfrentamiento con Iglesias y también "confluir con quienes se han marchado a otros proyectos".

Al menos en público no ha habido un apoyo explícito por parte de dirigentes de Podemos a su propuesta pero, según su entorno, sí recoge el descontento de varios secretarios generales autonómicos.

Los dirigentes regionales tendrán que decidir de aquí al sábado si abren las "hostilidades" en el Consejo Ciudadano Estatal y piden responsabilidades a Pablo Iglesias o si, por el contrario, asumen o callan ante las tesis de la dirección estatal: que el liderazgo no puede ponerse en cuestión porque si algo pasó factura en las urnas fue la gestión de los territorios.

No obstante, desde el entorno del ex secretario general de Madrid entienden que el sábado en el Consejo Ciudadano Estatal no se van a medir los apoyos que tiene esa postura, porque dan por hecho que la convocatoria de una asamblea es un objetivo a largo plazo.

Pero lo importante, remarcan, es que la militancia se plantee que es posible un cambio en Podemos.

La dirección del partido no ha mostrado preocupación por el planteamiento de Ramón Espinar y ha mantenido un perfil bajo en la nueva línea de evitar a toda costa un escenario de confrontación con problemas internos.

Ha sido la coportavoz Noelia Vera la que en Antena 3 ha dicho que las intenciones de Espinar "están claras y bienvenidas sean", aunque le ha quitado hierro a las críticas porque, ha dicho, "es una opinión de un militante más".

Negociación con el PSOE

"Estamos ocupados en lo importante, estamos en un proceso de negociación con el PSOE y eso es lo que nos tiene que ocupar por responsabilidad", ha defendido Noelia Vera.

También el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha considerado que no es el momento de cuestionar los liderazgos.

Más peso pueden tener la postura que defenderá en el Consejo Ciudadano Estatal la dirección de Podemos en Andalucía, partidaria de abordar la continuidad de los dirigentes estatales de la formación, entre ellos del líder Pablo Iglesias, tras la apertura de un debate interno que analice y corrija los errores cometidos en las recientes citas electorales.

"No toca poner el foco en si Pablo Iglesias da un paso atrás, adelante o al lado. No estamos ahora en esa. Hay que sacar conclusiones de lo que ha pasado, debatirlo y corregirlo", ha sostenido en ru0eda de prensa el secretario Político de Podemos en Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina.

Pero el alcalde de alcalde de Cádiz, José María González Kichi, sí ha dicho claramente en el Diario de Cádiz que Pablo Iglesias "debe asumir su responsabilidad con lo que ha pasado".

La dirección estatal sigue por el momento centrada en que de las negociaciones con el PSOE salga un Gobierno de coalición que permitiría a la formación tener más capacidad de decisión que nunca pese a los resultados electorales que le han dejado sin grupo en el Senado, con menos peso territorial y con 42 de 71 diputados.