Santiago Abascal convocará elecciones si prospera la moción

Santiago Abascal ha pedido apoyo al Congreso para convertirse en presidente del Gobierno y poder convocar elecciones por que, según ha dicho, "a los españoles se les ha acabado la paciencia" y hay que "devolverles la palabra" para que puedan juzgar los "meses de caos y ruina" a los que ha llevado al país el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho Abascal durante su primera intervención en el debate sobre la moción de censura que ha planteado contra el Gobierno y que se someterá a votación este jueves.

"Hay que devolver la palabra a los españoles para que, a través del voto, puedan juzgar estos meses de caos y ruina y para que puedan elegir representantes que les respeten y les digan la verdad sobre futuros pactos", ha enfatizado desde la tribuna.

Abascal tilda al Gobierno de "mafia" que ha atacado al Rey, a la Justicia y a la oposición

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tachado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "mafia" y de ser "el único Gobierno de la democracia que ha atacado al jefe de Estado, a la Justicia independiente, a la oposición democrática y al Estado de Derecho".

En su intervención, ha acusado también al Gobierno de haber "convertido en partidista la televisión pública, el CNI, el CIS y cualquier institución que se les ponga por delante".

"No son ustedes un Gobierno, son un Frente Popular socialcomunista en alianza con separatistas y terroristas, una mafia y a los españoles se les ha terminado la paciencia", ha añadido.

Abascal: "El Gobierno de Sánchez es el peor en 80 años"

El líder de Vox comienza su intervención afirmando que "el Gobierno de Sánchez es el peor en 80 años". Santiago Abascal reconoce que no lo sorprende el mal papel de la coalición al frente del Ejecutivo: "Sabíamos que con ustedes habría menos libertad y más pobreza. Sabíamos que con ustedes habría menos ley y orden y más golpismo y violencia política. Sabíamos que con ustedes habría menos trabajo y más mordidas para mafias. Sabíamos, en definitiva y así lo expresé, que con ustedes tendríamos menos España y más miseria".

Abascal admite que no se puede culpar al Gobierno de la fabricación del virus chino, pero sí se le puede culpar de "no haber pedido explicaciones a China y de haber condenado a España al confinamiento más severo". Ha llegado a comparar a España y el país asiático en la ocultación de datos sobre los efectos del Covid.

Vox pide el apoyo del PP

Vox pide al PP que apoye la moción de censura ante un Gobierno ilegítimo y criminal que sólo mira su agenda totalitaria. "Aún están a tiempo", recuerda Garriga.

Acto seguido ha pasado a criticar las políticas de igualdad de Irene Montero: "Deje de hablar en nombre de los mujeres y comience a defenderlas". Ha añadido: "Han hecho de la mujer una víctima. Han convertido a la mujer en un producto, en un negocio que han introducido en las empresas, en las universidades, en los colegios..."

Garriga ha concluído con una frase muy crítica: "Señor Sánchez de entre todas sus tropelías hay una que supera todas: quiere devolver a los españoles a principios del siglo XX. Donde los abuelos hicieron la paz, ustedes quieren que los nietos hagan la guerra.

"La inmigración ilegal es una condena en diferido para las generaciones presentes y futuras"

Dejando a un lado la pandemia, Garriga se ha centrado en la inmigración ilegal. "Es una condena en diferido para las generaciones presentes y futuras, la estabilidad económica y la paz social de nuestro país".

Vox no tiende que la izquierda siga dando la espalda a las preocupaciones de los españoles en este sentido. "Viven ustedes parapetados en sus mansiones".

Sobre los menas ha declarado: "¿Que un inmigrante ilegal atemoriza a nuestras madres y tienen miedo a salir de casa a partir del atardecer? Cosas de niños, para el Gobierno".

"China tiene que pagar"

Vox critica todas las medidas tomadas por el Gobierno durante la pandemia. Garriga acusa al Ejecutivo de las muertes, a la mala gestión de la seguridad y ha recordado su negativa a seguir prorrogando el estado de alarma. Pero el diputado no se ha quedado ahí: ha ido más allá. Ha criticado a China como responsable última de la crisis sanitaria: "China tiene que pagar".

El PP valora la moción: "Es una pérdida de tiempo"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que, con la actual situación que atraviesa España por la pandemia del coronavirus, es una "pérdida de tiempo" debatir la moción de censura que ha presentado Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Con fallecidos, con rebrotes y con contagios, la verdad es que esta moción de censura es una pérdida de tiempo", ha afirmado el 'número dos' del PP a su llegada al Congreso al ser preguntado cuál será el sentido del voto de su partido en ese debate, que ha arrancado esta mañana en el Pleno. El Grupo Popular mantiene la incógnita sobre si votará "no" a esa iniciativa del partido de Santiago Abascal u optará por la abstención.

Con fallecidos, rebrotes y contagios, esta #MociónDeCensura es una pérdida de tiempo. pic.twitter.com/PkHrmr9ip7 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) October 21, 2020

García Egea se ha expresado en los mismos términos minutos después en un mensaje que ha colgado en su cuenta oficial de Twitter. Acompaña su frase con una viñeta de Ricardo, en la que aparece una persona con una botella de cava y el siguiente bocadillo: 'Es la primera vez que veo a un presidente al que le hacen una moción de censura venir al Congreso con cava para celebrarlo'.

Sobre la pandemia: "Muchos han muerto por lo que han hecho"

Garriga pasa a criticar la gestión de la pandemia. "Este Gobierno es el responsable de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo y muchos han muerto por lo que han hecho". Explica que se han batido todos los récords de desastre sanitario porque, afirma, el Ejecutivo de Sánchez "nunca pensó en los ciudadanos, si no en sacar adelante su agenda totalitaria".

"Sólo por esto hay que apoyar esta moción", añade el diputado de Vox. "La pandemia entró en España con las puertas abiertas con un un Gobierno obsesionado con su agenda ideológica". Explica que cuando se gritó "viva el 8-M, se gritaba realmente viva el virus chino".

"Es miserable" que Sánchez pacte con Bildu: "ETA no está derrotada"

Garriga ha tildado de "miserable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretenda "reescribir" la historia al pretender "convertir a los asesinos de ETA en víctimas" y ha asegurado que la banda terrorista "no está derrotada" nueve años después de que decretara el fin del cese definitivo de la violencia.

Garriga ha arremetido contra los pactos del Gobierno de coalición con EH Bildu durante su intervención en la presentación de la moción de censura de Vox contra Sánchez en el pleno del Congreso. "Entre todas las mentiras de este Gobierno, una de las más graves es su alianza con Bildu", ha denunciado el próximo candidato de Vox a la Generalitat.

Ha subrayado que "en el País Vasco no hay libertad" hoy en día porque se siguen persiguiendo a quienes no comparten el proyecto separatista de "los herederos de ETA". Nueve años después de que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia, Garriga ha asegurado que la banda terrorista "no ha sido derrotada" y cuenta con "el amparo institucional" del PNV, del PSOE y de Unidas Podemos.

Garriga ha remarcado que la pretensión de Sánchez, y del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en su alianza con los separatistas catalanes y con EH Bildu "comparten una agenda de la que no se van a apartar" y que está forjada en "construir mayorías alternativas al orden constitucional para poner fin a la monarquía y al Estado de Derecho y malear las instituciones para protegerse de sus responsabilidades políticas".

Vox no tolerará que "un puñado de traidores" acaben con la Corona

Garriga ha acusado a los miembros del Gobierno de ser "un puñado de traidores" que quieren "acabar con la Corona" y ha advertido de que Vox no lo "tolerará". Ha afirmado que el "veto" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que Felipe VI fuese a Barcelona para entregar los despachos a los nuevos jueces, confirma los "peores pronósticos, que están decididos a acabar con la Corona".

"Pero no se lo vamos a permitir, no vamos a tolerar que un puñado de traidores que juraron o prometieron lealtad al Rey destruyan nuestro orden constitucional y manchen la imagen impecable de nuestro monarca", ha advertido.

Garriga, que ha repetido en este punto el 'estribillo' que ha introducido a lo largo de toda su intervención --"todo esto sería motivos más que suficiente para que cualquier diputado apoyara esta moción de censura"--, ha remarcado que el problema es que el Gobierno "vive de espaldas a los españoles".

"Mientras todos ustedes son aborrecidos por los ciudadanos al Rey Felipe VI le aplauden y le reconocen su trabajo en todos los rincones de nuestros país", ha aseverado. Es más, ha afirmado que "por cada desprecio de los traidores Sánchez e Iglesias" habrá "miles de españoles guardando la Corona y repitiendo 'viva el Rey'", una frase que ha sido respondida con 'vivas' desde su bancada.

"Este Ejecutivo quiere poner fin al Estado de Derecho"

Sigue el diputado de Vox Ignacio Garriga. A su juicio, PP y Ciudadanos "no se quieren dar cuenta" de que el Gobierno del "Frente Popular" comparte una agenda de la que no se va a apartar, una agenda que tiene el objetivo de "construir mayorías alternativas al orden constitucional para poner fin a la mayoría parlamentaria y al Estado de Derecho" y la "necesidad de pervertir y malear las instituciones para protegerse de sus responsabilidades criminales para poder llevar a cabo su objetivo".

Además, ha negado que la moción sólo tenga sentido si obtiene los votos necesarios porque, a su juicio, eso solo es así "si lo que mueve es la adquisición de poder" y no para qué se quiere ese poder. "Puede que perdamos pero habremos transmitido los motivos que hacen necesario convocar elecciones y censurar al Gobierno", ha afirmado, añadiendo que "más perderán los diputados que mañana tengan que explicar a los españoles su responsabilidad en la continuidad de este desastre".

Garriga (Vox): "Este Gobierno es ilegítimo"

El diputado de Vox Ignacio Garriga ha iniciado el debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez en el Congreso defendiendo que es "un deber nacional". Poco después de las 09:00 Garriga ha subido a la tribuna de oradores del hemiciclo de la Cámara para la sesión de la quinta moción de censura de la democracia.

El candidato de Vox en las próximas elecciones catalanas, previstas para febrero, ha iniciado su intervención con desmentidos a las elucubraciones que, según sus palabras, se han desarrollado en "espacios mediáticos y tertulias convenidas". La moción, ha añadido, ni es "una operación de marketing" de Vox, ni busca reforzar a la "coalición social-comunista" en el Gobierno.

"Es un deber nacional ante un Gobierno ilegítimo", ha zanjado tras recordar que la moción de censura es una herramienta para "cambiar gobiernos" contemplada en la Constitución y en el reglamento del Congreso.

Así ha empezado una sesión ante un pleno que se encuentra a la mitad de aforo porque los grupos han acordado poner este límite para evitar contagios de coronavirus. Este debate se celebra con el estado de alarma vigente en Madrid ciudad y en plena segunda ola de la pandemia.