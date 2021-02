Montero sobre las declaraciones de Pablo Iglesias y la democracia: "estamos en campaña electoral"

El ala socialista del Gobierno ha rebatido este martes las declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las que dudó de la normalidad democrática en España, pero ha evitado el enfrentamiento enmarcándolas en la campaña de las elecciones del domingo en Cataluña. "Fuera de ese marco, no se comprenderían", ha señalado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una jornada en la que se han sumado dos nuevos roces entre los socios de coalición.

Uno de ellos a cuenta del solapamiento de propuestas del Ministerio de Justicia y de Unidas Podemos para evitar penas de cárcel por excesos verbales en manifestaciones artísticas, y el segundo por la tramitación de la proposición de ley socialista para la igualdad de trato y no discriminación, la denominada ley Zerolo.

En la reunión del Consejo de Ministros no se ha hablado de las declaraciones de Iglesias, el vicepresidente no se ha explicado, ni tampoco se le han pedido aclaraciones. Es más, Montero ha desvelado que el líder de Unidas Podemos no ha tomado la palabra durante toda la reunión ni para esta cuestión ni para ninguna otra. Pero, en nombre de la parte socialista del Ejecutivo, la portavoz ha seguido la línea de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien rechazó tajantemente las dudas sobre la calidad de la democracia en España.

Frente a las manifestaciones de Iglesias en las que las planteó al haber líderes políticos catalanes en prisión o fuera de España, Montero ha recalcado que el país tiene una democracia plena y las ha contextualizado en la campaña del 14F. Ha precisado incluso que las "quiere entender" como una aspiración de mejorar la calidad de la democracia.

También la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha replicado a su compañero de Gabinete y ha enfatizado en la plenitud de la democracia española. Aunque no ha habido nuevas declaraciones de Iglesias sobre este asunto, sí se ha ratificado en su opinión en un comentario en Twitter en el que se ha hecho eco de las informaciones que apuntan al responsable de Justicia del PP, Enrique López, como mediador con el ex tesorero del partido Luis Bárcenas. "Normalidad democrática", ha escrito irónicamente reafirmando sus palabras objeto de polémica.

Unidas Podemos cierra filas con Iglesias

Unidas Podemos, por boca de su portavoz en el Congreso, Jaume Asens, ha cerrado filas con su líder, y la candidata de En Comú Podem a la presidencia de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha señalado que Iglesias es "muy leal al pueblo español" por instar al país a mejorar.

También ha recibido el apoyo del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha dicho que no puede estar más de acuerdo con Iglesias, mientras que el PP ha pedido la comparecencia urgente en la Cámara de Calvo y del propio vicepresidente segundo.

Pablo Casado pide el cese de Iglesias

El líder de este partido, Pablo Casado, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cesar a su vicepresidente porque, de lo contrario, será cómplice y responsable de sus palabras.

La pugna entre los socios de coalición se ha extendido a sus propuestas paralelas de reforma del Código Penal para amparar la libertad de expresión en manifestaciones artísticas, que llegan coincidiendo con el inminente ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía.

El Gobierno anunció en la noche del lunes que el Ministerio de Justicia propondrá eliminar la pena de cárcel para excesos verbales en el ámbito cultural y, tras ello, Unidas Podemos informó del registro de una iniciativa propia en el Congreso.

María Jesús Montero ha defendido que salga adelante la reforma por la vía más rápida posible y ha restado importancia a la coincidencia con la iniciativa de Unidas Podemos porque cree que lo importante es acertar. También esta formación ha quitado hierro a ese hecho porque, según han explicado Asens y el portavoz de IU, Enrique Santiago, la única propuesta que hay ahora sobre la mesa es la suya y presuponen que el PSOE está de acuerdo con ella.

Rafael Simancas, secretario general del grupo socialista, ha asegurado que aún no la había leído, ha confiado en un acuerdo, ha rechazado que pueda hablarse de descoordinación y ha apuntado a la dinámica de campaña del 14F.

A la espera de aprobar la reforma, Unidas Podemos ha defendido indultar a quienes, como el rapero Hasél, hayan sido condenados por las normas que se pretenden cambiar.

El malestar entre los socios se ha evidenciado igualmente después de que se anunciase que la próxima semana el pleno del Congreso debatirá la ley Zerolo, que se solapa en parte con dos proyectos del Ministerio de Igualdad, la ley LGTBI y la ley trans.

Tras conocer que el PSOE acelera su tramitación, Enrique Santiago ha reconocido que su formación se ha sorprendido al encontrarse con una iniciativa unilateral tras meses de negociación. "Parece que pretende obstaculizar o bloquear la tramitación de la ley trans o LGTBI. Les pedimos que rectifiquen y cumplan con el acuerdo de Gobierno", ha añadido.