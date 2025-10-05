Muere Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura

Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura, ha fallecido este sábado a los 66 años. El político socialista, médico forense de profesión, sufría un cáncer de estómago del que tuvo que ser operado el año pasado. En la actualidad, ocupaba un puesto en la Mesa de la Cámara Alta y era vicepresidente segundo del Senado.

Fernández Vara nació en Olivenza (Badajoz) el 6 de octubre de 1958. Estudió Medicina y Cirugía en la Universidad de Córdoba, licenciándose en 1983. Tras superar una oposición en 1986, ingresó en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, siendo número uno de su promoción y en 1988 obtuvo plaza en Extremadura. Además, ejerció como profesor asociado en la Universidad de Extremadura y colaborador en la Universidad de Valencia en áreas de toxicología y medicina legal.

Su carrera política comenzó en el PSOE de la mano de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Ocupó diferentes cargos en la Junta de Extremadura: Director General de Salud Pública y Consumo (1995-1996), consejero de Bienestar Social (1996-1999) y consejero de Sanidad y Consumo (1999-2007). En 2007 fue elegido presidente de la Junta de Extremadura, cargo que mantuvo hasta 2011. Tras una etapa como líder de la oposición, recuperó la presidencia en 2015 y fue reelegido en 2019, gobernando hasta 2023. Ese mismo año fue designado senador por la Asamblea de Extremadura y actualmente ejerce como vicepresidente segundo del Senado.

Casado y padre de dos hijos, en 2023 anunció que había sido intervenido de un tumor gástrico, afrontando públicamente su enfermedad con un mensaje de esperanza y agradecimiento. Su trayectoria combina la experiencia en el ámbito sanitario con una larga dedicación a la política autonómica y nacional.