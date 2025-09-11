Netanyahu acusa a Sánchez de una "amenaza genocida" por decir que España carece de armas nucleares para frenar a Israel

La tensión diplomática entre España e Israel escala tras las declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien este jueves ha acusado al presidente Pedro Sánchez de realizar una "amenaza genocida" contra Israel, malinterpretando las palabras del mandatario español sobre la carencia de armamento nuclear.

Las controvertidas manifestaciones de Netanyahu se produjeron a través de su cuenta oficial en X, donde tergiversó el sentido de las declaraciones de Sánchez realizadas el pasado lunes durante el anuncio de un paquete de medidas diplomáticas hacia Israel. El presidente español había explicado que "España no tiene bombas nucleares, tampoco portaaviones ni grandes reservas de petróleo", contextualizando las limitaciones españolas para influir en el conflicto de Gaza.

La respuesta del Gobierno español no se ha hecho esperar, calificando los comentarios de Netanyahu como "falsos y calumniosos". El ejecutivo español ha reafirmado que "el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina", buscando mantener una posición equilibrada en el conflicto.

Las declaraciones de Netanyahu llegan después de que Israel vetara la entrada de dos ministras españolas al territorio, Yolanda Díaz y Sira Rego, como respuesta al paquete de nueve medidas anunciado por España. Entre estas medidas se incluye la prohibición de entrada a dos ministros ultraderechistas israelíes y otras acciones dirigidas a lo que Sánchez ha calificado como "genocidio" en Gaza.

El contexto completo de las palabras de Sánchez revela que España busca vías diplomáticas alternativas para influir en el conflicto, a pesar de no contar con el poder militar o económico de otras potencias internacionales. "Eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas", había manifestado el presidente español.