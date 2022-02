No somos idiotas

Tiene tela de guasa la patronal de los banqueros. Que van a impulsar un plan de choque para mejorar la atención a los mayores, pero que será de cumplimiento voluntario, dicen. Tócate la cartera. Todo esto viene por la iniciativa de un jubilado valenciano de 78 años, Carlos San Juan, que ha impulsado la campaña “Soy mayor, no idiota” por la atención humana al colectivo en las sucursales bancarias.

Además del despropósito de la voluntariedad, faltaría más, se permiten el lujo de decir que el bancario no es el peor sector en atención a los mayores y han puesto en duda que las administraciones públicas y otros actores del sector privado estén haciendo el mismo ejercicio de reflexión para paliar los efectos negativos de la digitalización.

A día de hoy cientos de gestiones digitalizadas dejan fuera a una parte muy importante de la población, mayores y no tanto, y parece que van a seguir aumentando a una velocidad de vértigo. No se debe tolerar y aquí si que hay que enarbolar el "no dejamos a nadie atrás", porque conviene no olvidar además estos señores y señoras votan.

Lo digital ha venido para quedarse. Estamos de acuerdo. Lo dice el que escribe que lleva años peleando por darle su sitio al periodismo digital, pero debería ser honda la reflexión por humanizar la atención a ciertos colectivos que no manejan las aplicaciones, ni los formularios web ni siquiera un cajero automático.

Y, aprovechando para hacer proselitismo por el periodismo digital, no puedo dejar pasar la oportunidad de resaltar el trabajo del departamento de Infografía del Grupo Joly, que se ha trabajado una excelente pieza sobre las Atarazanas de Sevilla, que nos enseña cómo dentro de dos años, cuando culmine su restauración, serán un espacio cultural polivalente que habrá que visitar sí o sí.

En otro orden de cosas, y disculpad mi querencia por el tema mascarillas, los padres no tenemos claro si ya nuestros hijos llevarán mascarillas en el recreo. Parece ser que todavía no.

El BOE ha publicado el Real Decreto que permite que los niños estén sin ella, pero la viceconsejera de Educación y Deporte andaluza ha dicho que Comisión regional de la Junta para el seguimiento de las medidas Covid en las aulas tiene que decidir aún si elimina el uso de las mascarillas en recreos y patios de colegios y que, si acuerda retirarlas, la medida entrará en vigor a partir del viernes. ¿Alguien me lo explica? La afirmación de que no somos idiotas nos la vamos a tener que tatuar en la frente a ver si se enteran.