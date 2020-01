Otegi está "completamente de acuerdo" con el esquema del pacto PSOE-ERC y pide lo mismo para el País Vasco

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este viernes que está "completamente de acuerdo" con "el esquema" del acuerdo logrado entre el PSOE y ERC para que la formación independentista catalana se abstenga en la sesión de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, que se celebrará este próximo fin de semana.

"Ese texto recoge que en Cataluña existe un problema político. Bien. Recoge que los problemas políticos hay que solucionarlos políticamente. Bien. Y recoge que hay que solucionarlos a través de un acuerdo y que ese acuerdo lo debe votar el pueblo de Cataluña. Yo con ese esquema estoy completamente de acuerdo", ha reiterado, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press.

El dirigente soberanista ha admitido que el acuerdo PSOE-ERC "vale tanto para una cosa como para la otra, es decir, vale para hacer una reforma del Estatuto y vale para realizar un ejercicio del derecho de autodeterminación", aunque ha asegurado que, "si alguien piensa que en Cataluña es posible superar el conflicto político con una reforma estatutaria, está muy equivocado, porque ERC no está ahí, el independentismo no está ahí, y no va a suceder".

En este sentido, ha destacado que, en EH Bildu, "decimos lo mismo sobre Euskal Herria" ya que, en su opinión, "la fase del autonomismo está superada y debemos ir hacia otro modelo, un modelo en el que el Estado debe aceptar su plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación".

"Esa es la partida. No hay solución con estatutos de autonomía renovados. Se requiere otro tipo de relación, una relación que parta de la soberanía y de la igualdad. Nosotros estamos en eso, y ese va a ser nuestro debate", ha asegurado.

De esta manera, ha considerado que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos "es la última oportunidad para demostrar, o no, que en el Estado español de ninguna manera hay voluntad para hacer frente a los problemas nacionales en términos acordados y democráticos". "Creemos que puede ser el último gobierno para demostrar o no que es posible un proceso de democratización en el Estado español", ha añadido.

Por otro lado, Arnaldo Otegi ha afirmado que, aunque "todo el mundo sabíamos que al final" el PNV iba a apoyar la investidura de Sánchez, hay "una novedad" en el acuerdo firmado entre jeltzales y socialistas, y es que el Ejecutivo central "consultará siempre primero con el PNV" sus políticas fiscales y económicas, algo que, en su opinión, "representa que, de alguna manera, el PNV asume el papel de gran defensor de Confebask y los intereses empresariales".

Así, el dirigente independentista ha destacado "la diferencia" que existe entre "cómo negocian algunos en nombre de Euskal Herria y cómo están negociando los catalanes" ya que, según ha dicho, "los catalanes piden una mesa para hablar sobre problemas estructurales, no para hablar sobre soterramientos de trenes, sino para hablar como nación sobre el derecho de autodeterminación".

"Todo el mundo sabíamos que al final (el PNV) iba a dar el sí. Hay dos primeros puntos que me parecen de esos que se utilizan en la literatura política, pero hay una novedad que me gustaría resaltar. Me ha llamado la atención un punto que dice que ese Gobierno consultará siempre primero con el PNV lo que vaya a hacer en políticas fiscales y económicas. Para mí eso representa que, de alguna manera, el PNV asume el papel de gran defensor de Confebask y los intereses empresariales", ha insistido.