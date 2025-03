Pablo Iglesias da a Sumar por "muerta" y asegura que "una parte se integrará en el PSOE"

El ex líder de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, da por "muerta" a Sumar.

El ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado que Sumar es un proyecto "políticamente muerto", que ya no es "un paraguas para absolutamente nada" y ha aconsejado a Podemos que no haga caso de sus "cantos de sirena" para volver a confluir.

En declaraciones en RNE, Iglesias ha insistido en que la formación creada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es un partido "fallido" y que prueba de ello es que el titular de su segunda asamblea haya sido "Podemos".

Con ello, se refería a las resoluciones aprobadas en la cita congresual de Sumar, que llamaba al entendimiento con todas las fuerzas políticas, incluido Podemos, que concurrieron en una misma candidatura en los comicios generales del 23-J.

"Creo que Sumar ya políticamente está muerto. Sumar son muchos partidos con intereses electorales diferentes. Creo que lo que terminará ocurriendo es que efectivamente una parte se integrará en el PSOE, con el que no tiene tantas diferencias ideológicas", ha sentenciado.

Por contra, ha opinado que Podemos en este momento ofrece "nitidez" en la izquierda con liderazgos "muy claros" y que, cuando llegue el momento de que haya elecciones, ya se verá "quién se va con el PSOE y quién quiere construir otra cosa".

Cuestionado sobre si es posible revalidar el Gobierno de coalición con la izquierda alternativa dividida, Iglesias ha apelado a los socialistas que si no quieren eso "asuma su responsabilidad", que integre a una "parte de Sumar" y ya Podemos "asumirá el liderazgo que le toque asumir".

También ha asegurado que un proyecto de izquierda "dócil" con respecto al PSOE y que tenía como meta "matar a Podemos" fracasó y que prueba de ello, a su juicio, Sumar solamente es capaz de hablar de la formación morada durante su asamblea.

A Podemos "les va muy bien caminando solos"

"A partir de ahí, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y creo que a Podemos le va muy bien caminando solo. Cuando llegue la hora de que haya un proceso electoral, habrá que ver qué hacen todos esos partidos que tienen intereses muy diferentes", ha ahondado.

El ex líder de Podemos no descarta la posibilidad de que el PSOE pueda optar por elecciones anticipadas, dado que le llama la atención que a su socio de gobierno esté tan preocupado por algo tan crucial para los socialistas como la unidad electoral del espacio de la izquierda alternativa.

Iglesias ha desgranado que cuando haya convocatoria electoral cada actor tomará sus propias decisiones, pero ha defendido que hasta la fecha a Podemos "le va muy bien caminando solo". Aparte, ha desgranado que la coalición Sumar tiene partidos de ámbito territorial y que, a su juicio, no le parece descartable que Compromís o Más Madrid apuesten por algún tipo de fórmula de coalición alternativa.

De esta forma, ha reivindicado que Podemos es garantía de que la izquierda va a seguir existiendo frente a Sumar, que "no se ponen de acuerdo prácticamente en nada" y que ha sufrido salidas de figuras relevantes del partido. En consecuencia, ha exhortado a que el partido morado "no se debe dejar involucrar en esa toxicidad" que, bajo su criterio, se desprende desde Sumar.

Por último ha confrontado que la líder de Podemos, Ione Belarra, y la exministra de Igualdad Irene Montero se comprenden lo que están diciendo sobre las principales cuestiones políticas, se comparta o no, mientras que ha reprochado que cuando se escucha a Yolanda Díaz "uno se queda como está o todavía con más dudas".