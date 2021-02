El PDeCAT se queda fuera de la Cámara al no superar el 3%

El PDeCAT, el partido fundado por el ex presidente Artur Mas, quedó fuera del Parlament en las elecciones catalanas al no alcanzar el 3% de los votos, por lo que la candidatura liderada por la ex consellera Àngels Chacón no ha obtenido escaños. El partido ha obtenido 76.849 votos, un 2,72% del total y no consigue representación en la Cámara catalana, aunque el portavoz en el Congreso, Ferran Bel, auguró al principio de la noche que podrían tener grupo parlamentario propio.

Chacón llegó a ser la candidata del PDeCAT a los comicios meses después de su polémica salida del Govern de Quim Torra, en septiembre de 2020, que ella achacó a que fue la única de los consellers de Junts que mantuvo el carné del PDeCAT. Dos meses antes del cese de Chacón, Junts, que encabeza el ex presidente de la Generalitat, celebró su congreso fundacional, y ambas formaciones acabaron en los tribunales en una pugna por dirimir a quién pertenecían las siglas Junts per Catalunya, tras una demanda del PDeCAT

Aunque Junts y PDeCAT intentaron buscar una fórmula para concurrir juntos a los comicios, las negociaciones fueron infructuosas y la ruptura se formalizó oficialmente en octubre, lo que llevó a cada uno a actuar por separado en el Parlament y en el Congreso, pese a compartir grupo parlamentario. El partido intentó sacar rédito de la gestión de Chacón como consellera y del poder municipal que aún mantiene.